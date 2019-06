Programul prelungit de muncă, pe o perioadă mare de timp, asociat cu creșterea riscului de accident vascular. Studiu Munca sustinuta este sinonima in general cu un venit mai bun, insa poate contribui totodata la cresterea riscului de imbolnavire, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Franta, citat joi de UPI. Riscul de accident vascular cerebral a crescut cu aproape 30% in cazul persoanelor care au lucrat peste zece ore pe zi timp de cel […] Citește Programul prelungit de munca, pe o perioada mare de timp, asociat cu creșterea riscului de accident vascular. Studiu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

