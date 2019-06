Programul politic al PSD: Noi măsuri pentru români. Ce urmează la Congresul din 29 iunie Documentul cu propunerile are 15 pagini, fiind discuții pe marginea ideilor la ultima ședința a Biroului Politic Național și a Comitetului Executiv al PSD. Astfel, la Congresul extraordinar din 29 iunie exista intenția de a fi adoptat un nou proiect politic care ar putea include urmatoarele idei: - adaptat tuturor sensibilitaților politice și sociale - documentul este centrat pe revenirea la discursul pro-european, dat fiind faptul ca PSD a generat consensul de la Snagov care a dus Romania spre NATO și UE - asumarea trecutului de 126 de ani al social-democrației romanești - explicarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro - adaptat tuturor sensibilitaților politice și sociale - documentul este centrat pe revenirea la discursul pro-european, dat fiind faptul ca PSD a generat consensul de lacare a dusspre NATO și UE - asumarea trecutului de 126 de ani al social-democrației romanești - explicarea…

Stiri pe aceeasi tema

- „Organizația PES activists Romania, reunita sambata 15 iunie in cadrul Adunarii Generale, a decis cu unanimitate de voturi adoptarea unei rezoluții prin care propune ca membrii reuniți la Congresul Partidului Social Democrat din 29 iunie sa iși reasume identitatea pro-europeana a partidului, apartenența…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova In calitate de inginer constructor, care și-a inceput activitatea de stagiar la Ministerul Transporturilor, la Antrepriza Cai Ferate București, ma bucur ca am avut posibilitatea sa contribui la emiterea raportului favorabil pentru proiectul de lege privind…

- Mai multe ministere și instituții ale statului roman analizeaza mai multe variante de lucru pentru Complexul Energetic Hunedoara. Guvernul a aprobat Memorandumul privind Programul de convergența 2019-2022. Documentul prevede o strategie fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021 și prognoza cadrului…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un Memorandum cu privire la realizarea Podului peste Dunare intre Zimnicea – Svishtov, un proiect discutat la nivelul celor doi prim-miniștri și in cadrul reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de la Snagov. Acest proiect de anvergura este necesar in condițiile…

- Senatul a adoptat, tacit, luni, propunerea legislativa privind Statutul polițistului local, care prevede norme generale privind desfașurarea acestei activitați profesionale. Comisia pentru aparare din Senat a intocmit un raport de respingere asupra acestei inițiative legislative potrivit mediafax.…

- Peste 500 ha de padure din proprietatea Municipiului Codlea, parte a Sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbravița-Rotbav-Magura Codlei, vor fi conservate pe termen lung, prin Hotarare a Consiliului Local. Exista doua situații diferite privind aceste paduri, astfel: 1. Peste 200 ha de parcele forestiere…

- Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre ultimele clipe ale Zinei Dumitrescu a facut dezvaluiri acesta. "Eu am fost ultima persoana cu care a interacționat. Am fost alaturi de ea, de ceva vreme, fiindca ii era…

- Ion Cassian, proprietarul azilului de batrani unde Zina Dumitrescu și-a petrecut ultimii ani de viața, a dezvaluit care au fost ultimele cuvinte ale regretatei creatoare de moda. Ion Cassian a fost cel care a fost alaturi de Zina Dumitrescu pana in momentul in care aceasta a incetat din viața. Despre…