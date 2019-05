Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava care il va transporta pe Papa Francisc sambata dimineata, in drumul sau catre Miercurea Ciuc, va ateriza la Targu Mures din cauza conditiilor meteo nefavorabile, si nu la Bacau, cum s-a anuntat in...

- Ploile torențiale care s-au abatut asupra Romaniei modifica programului Suveranului Pontif. Aeronava care il va transporta pe Papa Francisc va ateriza la Targu Mures, in loc de Bacau, asa cum era programat pentru a doua zi a vizitei sale in Romania.

- Din cauza vremii nefavorabile, aeronava care il va transporta pe Sanctitatea Sa Papa Francisc sambata, va ateriza la Targu Mureș deși inițial trebuia sa aterizeze la Bacau. De la Targu Mureș, Papa Francisc va fi transportat cu elicopterul pana la Miercurea Ciuc, in judetul Harghita. Comitetul Interminiserial…

- Program de zbor al Papei Francisc a fost modificat in a doua zi de vizita in Romania, din cauza vremii. Astfel, aeronava care il va transporta va ateriza la Targu Mures, in loc de Bacau, asa cum era programat.

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, avionul în care se va afla Papa Francisc va ateriza mâine la Târgu Mures, nu în judetul Bacau, cum era programat initial, a anunțat Realitatea TV.

- Comitetul Interminiserial pentru Securitate “Vizita Papa Francisc” a anuntat, vineri seara, ca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, aeronava care il va transporta pe Sanctitatea Sa Papa Francisc va ateriza, sambata, la Targu Mures, nu in judetul Bacau, cum era anuntat initial. Suveranul…

- Președintele Ungariei vine special la Șumuleu Ciuc in județul Harghita pentru a asista la slujba oficiata de Papa Francisc, susține Romania TV. Mai mult, guvernul Ungariei a alocat suma de 60.000 de lei pentru vizita Papei Francisc la noi in țara, in județul Harghita. De altfel, trenuri pline…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019”, a adoptat in colaborare cu reprezentatii autoritatilor locale din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj masurile necesare pentru a veni in sprijinul localnicilor si al celor sositi special pentru vizita Suveranului Pontif…