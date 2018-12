Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile" va fi implementat si in perioada ianuarie 2019-decembrie 2020, conform unei hotarari adoptate miercuri in unanimitate de Consiliul General al Municipiului...

- Primaria Capitalei vrea suplimentarea programului O șansa pentru cuplurile infertile-FIV pentru inca 2.000 de cupluri, proiectul urmand a fi discutat la ședința CGMB de miercuri. Sprijinul financiar consta in acordarea a doua vouchere in valoare totala de 13.800 lei pentru fiecare cuplu, informeaza…

- Proiectul "O sansa pentru cuplurile infertile" ar putea fi prelungit inca doi ani, adica in perioada ianuarie 2019-decembrie 2020, conform unei propuneri care figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului General al Municipiului...

- Primarul General, Gabriela Firea, va supune aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la urmatoarea sedinta, suplimentarea proiectului ,,O șansa pentru cuplurile infertile-FIV1” derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB. Primarul General, Gabriela Firea: “Am luat decizia de…

- Gabriela Firea a precizat ca, in ultimul an, peste 900 de cupluri s-au inscris in programul "O sansa pentru cuplurile infertile", dintre care 800 deja au primit aprobare pentru a primi aceasta finantare. "Pot sa spun, si ca mama care are trei copii – doi obtinuti prin nastere – sa spunem naturala…

- Primaria Capitalei va deconta combustibil de pana la 500 lei/luna pentru persoanele din regiunea Bucuresti-Ilfov care fac car-sharing pentru a ajunge la munca sau a-si duce copiii la scoala. Proiectul a fost aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti. In timp ce primarul Gabriela Firea…

- Primaria Capitalei va desfiinta administratiile din subordinea sa care se ocupa de serviciile publice, mai exact Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB), Administratia Strazilor, Administratia Fondului Imobiliar si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, potrivit unui proiect…

- Primaria Capitalei va investi peste 52 de milioane de lei in lucrari de reabilitare si consolidare a Podului Grant, a decis, miercuri, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul de hotarare a fost aprobat in unanimitate. "Toti au observat ca Podul Grant se afla…