Stiri pe aceeasi tema

- DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J., Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici sunt doar o parte dintre artistii care vor concerta la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea, care incepe joi si dureaza patru zile si patru nopti.

- Primii calatori in lumea fantastica al festivalului NEVERSEA si au facut aparitia pe plaja de la Modern, unde, pentru 4 zile si 4 nopti timpul isi pierde din puteri, se va transforma intr un loc fantastic, iar participantii vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de cei peste 200 de artisti…

- DJ Snake, G-Eazy, Sean Paul, Jessie J., Afrojack, Alesso, KSHMR, Lost Frequencies, Salvatore Ganacci, Steve Aoki, Vini Vici sunt doar o parte dintre artiștii care vor concerta la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea, care incepe joi și dureaza patru zile și patru nopți, scrie Mediafax.…

- Neversea 2019 incepe joi. Festivalul se desfașoara in perioada 4-7 iulie, pe plaja din Constanța. Libertatea iți prezinta ce artiști vor urca pe scena, in prima zi a celui mai mare festival de la malul marii. Program Neversea 4 iulie 2019 Rapper-ul american G-Eazy vine pentru prima oara in Romania,…

- Ediția din 2019 a Neversea, cel mai important eveniment muzical de la malul marii, va incepe joi, 4 iulie, in Constanța. Organizatorii au anunțat amenajarea a cinci scene pe care vor urca zeci de artiști internaționali: Main Stage, The Temple, The Ark, DayDreaming și Oasis. Cea de-a treia ediție a celui…

- ACCESUL ÎN FESTIVAL! Accesul pe plaja NEVERSEA se face prin Portul Tomis. Odata ajunși în zona festivalului, primul și cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faca fanii festivalului este sa schimbe biletul într-o brațara de festival la unul din punctele de check-in.…

- In doar trei zile, fanii festivalului vor intra in lumea fantastica NEVERSEA și vor scrie inca o pagina din legenda. Plaja, unde pentru 4 zile și 4 nopți timpul iși pierde din puteri, se va transforma intr-un loc fantastic, iar participanții vor deveni personaje care vor calatori in timp alaturi de…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva sub patronajul Consiliului Județean Hunedoara, ofera persoanelor cu varsta pana in 18 ani, accesul gratuit in expozițiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, atat cele din Deva cat și cele din teritoriu, in data de 01.06.2019, Ziua Internaționala …