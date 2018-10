Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Larisa Iordache a fost operata, luni, pentru a treia oara, la tendonul ahilian, la Viena, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica. ''Dupa doua interventii chirurgicale nereusite in Romania, Larisa Iordache a trecut printr-o noua operatie a tendonului ahilian,…

- Fostul iubit al marii gimanste Catalina Ponor s-a confruntat cu membrii echipei Exatlon Romania. Vineri seara, la Exatlon a avut loc prima confruntare internaționala. Echipa Romaniei s-a confruntat cu cea a Statelor Unite ale Americii. Din echipa Faimoșilor romani fac parte Silvia Stroescu și Monica…

- EXATLON ROMANIA. In 2001, Silvia Stroescu aducea, de asemenea, medalia de aur Romaniei la Campionatele Mondiale de Gimnastica Artistica de la Gent (Belgia), scrie wowbiz.ro. Sportiva are in palmares 24 de titluri internationale si 17 titluri nationale, iar acum este, oficial, una dintre componentele…

- Kanal D a anunțat primele nume ale concurenților din sezonul doi al emisiunii concurs Exatlon. Astfel, Silvia Stroescu, campioana olimpica la gimnastica, si Mirel Dragan, multiplu campion la Kempo, vor face parte din echipa Faimosilor.„Exatlon”, reality-ul revolutionar,…

- Gimnastul Marian Dragulescu, multiplu medaliat la JO, CM si CE, a inceput, ieri, un protest de trei saptamani in fata sediului Ministerului Tineretului si Sportului, pentru a obtine dreptul de a participa pe propria raspundere la Europenele 2018 de la Glasgow (2-12 august), asa cum au procedat in trecut…

- "Din punct de vedere medical, domnul Dragulescu a fost tratat exceptional, a fost monitorizat de mai multe ori decat un pacient normal, tocmai pentru ca stilul sau de viata, ca sportiv de performanta, impune alte conditii fata de un om obisnuit. Targetul lui si al nostru este ca el sa participe la…

