- PROGRAMUL MANIFESTARILOR PRILEJUITE DE EVENIMENTUL “ZILELE MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII” editia a XXII-a, 16-18 august 2019 VINERI, 16 AUGUST 2019 Palatul Cultural „Ionel Floașiu” ➢ Ora 11:00 – Simpozion

Voleibalistii formatiei de prima liga, CSM Campia Turzii, si-au aflat programul competitional in editia de campionat 2019-2020, in Divizia A1, acestia urmand a debuta in campionat cu o partida pe...

Cei mai mulți angajați la societațile din mediul rural sunt la Mihai Viteazu. Comuna Mihai Viteazu are aproape 1.200 de angajați, la o populație de circa 5.000 de locuitori, in timp ce Campia...

- In prima seara, unii dintre cei mai iubiți artiști romani vin cu un concert de excepție: Rock The Symphony. De la ora 21:00 ii veti putea vedea pe Dan Andrei Aldea (Sfinx), Dan Bittman (Holograf), Cristi Minculescu (Iris), Calin Goia (Voltaj), Dan Teodorescu (Taxi) si Flavius Buzila (Hara), acompaniati…

Sesiunea de Comunicari Stiintifice in limba engleza, manifestare dedicata elevilor s-a desfasurat, conform traditiei, in cadrul activitatilor de specialitate ale Cercului Metodic Zonal Turda - Campia...

Ziua Eroilor este o sarbatoare naționala din Romania pentru comemorarea barbaților și femeilor care au murit in timp ce serveau in forțele armate.

- PROGRAMUL manifestarilor prilejuite de ZIUA EROILOR, 6 iunie 2019 Ziua Eroilor este o sarbatoare naționala din Romania pentru comemorarea barbaților și femeilor care au murit in timp ce serveau

Evenimentul se va desfasura incepand cu ora 12.00, la Monumentul Eroilor din fata Catedralei Ortodoxe din Turda si va cuprinde urmatoarele momente: