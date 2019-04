Programul mall-urilor din Bucuresti de Paste

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca nu va avea program de lucru cu publicul in perioada 26 aprilie– 1 mai 2019. Programul normal de funcționare va fi reluat incepand de joi, 2 mai 2019. Programul de activitate al Serviciului Stare Civila, in perioada 26 aprilie 2019 – 1 mai 2019 este urmatorul: Vineri, 26 aprilie…

- Supermarket-urile din Iasi au program special in perioada sarbatorilor pascale. Orarul de functionare al magazinelor Lidl: Joi, 25.04 si vineri, 26.04 - program unitar 07:00 - 22:00; Sambata, 27.04 - program unitar 07:30 - 20:00; Duminica, 28.04 si luni, 29.04 – INCHIS; Marti, 30.04 si miercuri, 01.05…

- Principalele mall-uri si retele de magazine din Bucuresti si din marile orase vor fi deschise pe 27 si 29 aprilie, situatia schimbandu-se insa in ziua de Paste, 28 aprilie, cand doar putine locatii vor functiona. Wall-street.ro iti prezinta care va fi...

- Program Paște 2019. Orar mall-uri și hipermarket-uri. Afla din articolul a1.ro, care este orarul de funcționare al mall-urilor Sun Plaza, Mega Mall, Park Lake, al Kaufland, Lidl, Carrefour cu ocazia sarbatorii de Paști, pentru a ști cum sa-ți planifici cumparaturile și pregatirile pentru Masa de Paște

- In minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște și 1 Mai, CFR Calatori opereaza cu intreg parcul activ de material rulant și programeaza suplimentar, operativ – in funcție de disponibilitați – capacitați de transport pe rutele la care se inregistreaza cele mai mari solicitari. In perioada 26 aprilie…

- Organizat cu sprijinul primarului Gabriel Mutu, proiectul artistic „Kids Club" s-a desfașurat in fiecare weekend, incepand din 2 februarie 2019. Toți cei care au participat la eveniment s-au bucurat de ateliere de creație, teatru pentru copii, jocuri interactive cu animatori, modelare de baloane…

