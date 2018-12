Stiri pe aceeasi tema

- Program Kaufland de Craciun 2018. Magazinele Kaufland funcționeaza dupa un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna. Acesta poate fi consultat pe site-ul magazinului si puteti vedea exact, in...

- Program Carrefour de Craciun 2018. Magazinele Carrefour funcționeaza dupa un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna. Acesta poate fi consultat pe site-ul magazinului si puteti vedea exact, in...

- Program Mega-Image de Craciun 2018. Magazinele Mega-Image funcționeaza dupa un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna. Acesta poate fi consultat pe site-ul magazinului si puteti vedea exact, in...

- Elevii clasei a XII-a T, insotiti de diriginta lor, prof. ec. Iuliana Nicolae, din cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Ploiesti, au mers astazi sa aduca o bucurie si atmosfera Sarbatorilor de Iarna copiilor aflati in suferinta, internati la Spitalul de Pediatrie Ploiesti. Pe langa micutii internati…

- Polițiștii salajeni fac cateva recomandari cetațenilor, pentru a preintampina furturile care au loc, de obicei, in perioada Sarbatorilor de iarna. In preajma Sarbatorilor de iarna, raufacatorii pot profita de buna credinta a cetatenilor și, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror…

- Intr-un oras si asa aglomerat, dar care in perioada Sarbatorilor devine, parca, si mai greu de strabatut, din cauza numarului mare de masini aflate in trafic, metroul ramane o alternativa pentru multi locuitori ai Capitalei. Cu cateva zile inainte de Craciun, compania care asigura transportul in comun…

- Cantareata Paula Seling (39 de ani) a pregatit, pentru perioada Sarbatorilor de Iarna, piesa „Steaua rasare“, un colind in care face duet cu ea insasi. Paula Seling, una dintre cele mai bune voci feminine de la noi, a lansat, ca de fiecare data in preajma Sarbatorilor de Iarna, o piesa de Craciun. Colindul…

- Unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Romania iși deschide porțile oficial. Piața Mare este pregatita sa va introduca in atmosfera sarbatorilor de iarna. Cea de-a 12-a ediție a Targului de Craciun din Sibiu se va desfașura anul acesta in perioada 16 noiembrie 2018 – 03 ianuarie 2019 și…