Programul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" Tulcea Institutul de Cercetari Eco-Muzeale "Gavrila Simion" Tulcea anunta: In zilele de 15 si 16 august 2019, muzeele si obiectivele muzeale vor fi deschise conform programului normal: 1. Muzeul de Istorie si Arheologie - Marti-Duminica: 9-17 (ultima intrare: 16.30) - Luni: inchis 2. Monumentul Paleocrestin Niculitel - Marti-Duminica: 10-18 - Luni: inchis 3. Cetatea Medievala Enisala - Marti-Duminica: 10-18 - Luni: inchis 4. Cetatea Halmyris (Murighiol) - Marti-Duminica: 10-18 - Luni: inchis 5. Muzeul "Farul Vechi" Sulina - inchis (Incepand cu 14 mai 2019, Muzeul "Farul Vechi" Sulina va fi inchis timp…

