- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a trimis Parlamentului programul de guvernare, document care contine in mare masura aceleasi obiective cuprinse in programul Guvernului Tudose, diferenta constand in amanarea termenului de implementare in cazul unor masuri.

- Florin Roman a spus ca soarta viitorului Guvern sta in parlamentarii UDMR, iar Uniunea “va da tonul” privind votul de investire a Guvernului Dancila. „Conteaza daca UDMR va anunta ca voteaza sau nu Guvernul, deoarece in PSD si ALDE exista parlamentari care in aceasta situatie nu vor participa…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Autor: Petru ROMOȘAN Cine e azi omul forte al Romaniei ? Cine face si desface, si iar face si desface guverne in Romania ? Un anume Liviu Dragnea, fiul militianului Dragnea din comuna Gratia, judetul Teleorman. Pe cine analizeaza, intervieveaza, breaknewseaza cu ultima sa aparitie, declaratie, rumoare…

- Viitorul premier PSD Viorica Dancila va intrerupe tradiția predecesorilor sai social-democrați de la Palatul Victoria, Victor Ponta, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care cereau avize de la serviciile secrete inaintea numirii unor membri ai Guvernului, așa cum EVZ a dezvaluit in exclusivitate.

- Presedintele Klaus Iohannis a uitat ca in octombrie ii ameninta pe PSD-sti ca e posibil sa nu le mai desemneze un al treilea premier daca-l dau jos pe Mihai Tudose si a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in functia de sef al Guvernului, pentru a mai da „o sansa PSD-ului“.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- Ce atribuții are un premier interimar. Fostul premier Mihai Tudose a renunțat la funcția de prim-ministru, iar președintele Klau Iohannis i-a acceptat demisia. Decizia a fost luata luni seara, dupa ce PSD a votat in ședința Comitetului Executiv din 15 ianuarie a votat pentru retragerea sprijinului politic.…

- UDMR așteapta desemnarea premierului de catre președinte: Nu o cunoaștem pe Viorica Dancila, daca vrea votul nostru, vom avea o intalnire, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a afirmat ca Uniunea nu o cunoaște pe Viorica Dancila, propunerea…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților, informeaza Antena3.Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- Soarta șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, ar putea fi decisa astazi. Reamintim ca speța polițistului pedofil de la Poliția Rutiera a deschis Cutia Pandorei, iar mentinerea lui Bogdan Despescu in functie a generat scandalul care a dus la plecarea lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Coalitia PSD-ALDE…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc",…

- Viorica Dancila a declarat marti ca are experienta necesara pentru a prelua functia de premier, de care nu se teme, pentru ca are o fire "optimista" si "echilibrata", adaugand ca "trebuie sa gandeasca pozitiv". Dancila a facut aceasta precizare la sediul central al PSD, intrebata daca…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Numit premier interimar, dupa plecarea lui Mihai Tudose, Mihai Fifor spune ca nu a discutat aceasta numire cu presedintele Iohannis. Cat despre propunerea pe care PSD a facuta pentru functia de prim ministru, Mihai Fifor spune ca este cea mai buna decizie pe care partidul o putea lua.

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Eurodeputata PSD, Viorica Dancila, a sustinut, sambata, ca se delimiteaza de afirmatiile premierului Mihai Tudose despre autonomia Tinutul Secuiesc, precizand ca declaratiile legate de spanzurare sau pedeapsa cu moartea pot avea consecinte in plan european.

- Eurodeputata PSD Viorica Dancila se delimiteaza de formularile premierului Mihai Tudose: Statul unitar roman este un principiu constitutional nenegociabil, insa nu avem nevoie de formulari nefericite pentru a puncta acest adevar.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Trimisul special al AGERPRES la Bruxelles, Catalina Matei, transmite: Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. "Referitor la ceea ce…

- Calin Popescu -Tariceanu, presedintele ALDE, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii 'despre aceasta dorinta si despre solutii'.…

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- Codrin Ștefanescu afirma ca,prin natura functiei de premier al "tuturor romanilor", este normal ca Mihai Tudose sa aiba dialog cu toata lumea, inclusv cu cei care critica guvernarea. In acelasi timp, secretarul PSD se arata neincrezator ca Mihai Tudose va putea purta un dialog cu reprezenantiiONG-urilor.…

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Simona Halep a fost data ca exemplu de premierul Mihai Tudose in privinta plafonarii indemnizatiillor pentru cresterea copiilor. Statul ar fi fost nevoit sa-i plateasca Simonei Halep 85- din milioanele de euro pe care aceasta le-a obtinut din tenis, lucru care nu i se parea normal priemierului Mihai…

- "Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza cursul, sunt in Parlament. (...) Eu m-am uitat si eu la televizor aseara. Eu n-am vazut vreo palma din aia mare cu fiscalitatea", a afirmat premierul. Mihai…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a dat publicitatii, vineri, o "Scrisoare de pozitie" cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum si consolidarea fiscala, mediul de afaceri transmitand, din nou, ingrijorarile…

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si mai multi lideri si parlamentari PSD participa la o reuniune a pensionarilor social-democrati exact in timpul dezbaterii motiunii de cenzura a PNL si USR impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose. Reuniunea Consiliului National al Organizatiei de Pensionari…

- Laurentiu Mihai, care din mai 2011 a fost director executiv al al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, a fost numit membru al Consiliului de Administratie si presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.

- La fiecare trei ore moare de cancer la san o femeie, iar la fiecare ora un nou caz este diagnosticat, arata datele facute publice de Coaliția pentru Sanatatea Femeii. In Dolj, aproape 3.000 de femei sufera de cancer de san. ...

- Intrebata cum comenteaza afirmatiile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat ca este in spatele unui stat paralel, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al Administratiei prezidentiale a raspuns ca "in romania nu exista un stat paralel" "Formularea…

- Liviu Dragnea considera ca nu sunt motive sa fie declarata neconstitutionala ordonanta Guvernului Tudose, adoptata in aceasta saptamana, prin care a fost aprobata "revolutia fiscala" a PSD. Guvernul a adoptat revolutia fiscala - vezi ce se modifica "PNL a anuntat ca va contesta la…

- “Mesajul public lansat de dumneavoastra in numele Guvernului Romaniei conform caruia mediul de afaceri este cel care genereaza lipsa de fonduri la buget pentru scoli, infrastructura sau servicii medicale este unul profund fals si daunator societatii romanesti. Negresit si in mediul privat (ca si…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- Scrisoare in numele a peste 2.000 de companii, adresata premierului Tudose „Si in mediul privat (ca si in zona bugetara) se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile”, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai…

- "Personalul care gestioneaza fonduri europene au sporuri, care s-au diminuat. Vedem cum procedam sa nu scada salariul", a subliniat ministrul Marius Nica la Romania TV. Ministrul Fondurilor a declarat ca a lansat o finantare de 551 milioane de euro care se adreseaza tinerilor someri si varstnicilor.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a declarat ca modificarile din Codul Fiscal vor duce la creșterea veniturilor nete ale angajaților, în timp ce companiile nu vor plati mai mulți bani la buget. Venitul net al angajatului va crește, iar angajatorul nu va plati mai mulți bani…

- Reacție dura a Consiliului Investitorilor Straini la intenția Guvernului Tudose și a majoritații PSD-ALDE de a transfera contribuțiile sociale de la angajator in sarcina angajaților. Președinte al Consiliului Investitorilor Straini, Franz Weiler, i-a transmis o scrisoare premierului Mihai Tudose…

- Executivul va modifica maine Codul Fiscal printr-o ordonanta de urgenta in sedinta de Guvern. Anuntul a fost facut astazi de premierul Mihai Tudose, care a declarat ca in ordonanta va fi inclusa si trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Sindicatele si patronatele, dar si primarii isi exprima,…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Actuala coaliția de guvernare bate orice record in materie de razgandeli. In ciuda faptului ca anunța cu surle și trambițe anumite masuri in spațiul public, faptul ca acestea sunt foarte greu de pus in aplicare ii forțeaza pe liderii din coaliție sa le amane sau sa le uite definitiv in sertare. Aceste…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus ca l-a rugat pe premierul Mihai Tudose sa dea o ordonanta pentru ca tratamentele ranitilor din clubul Colectiv sa fie suportate din bugetul de stat si in 2018, fostul premier Dacian Ciolos il anunta ca aceasta exista deja. "Cu ocazia petrecerii sale aniversare,…