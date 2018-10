Stiri pe aceeasi tema

- „Investeste in Tine”, programul guvernamental prin care se acorda credite fara dobanda persoanelor active pentru anumite investitii personale, este contestat de catre reprezentantii mediului de afaceri si ai societatii civile.

- Dupa CEC Bank, alte doua banci – BCR și ING Bank urmeaza sa intre in programul "Investește in tine", potrivit declarațiilor facut pentru HotNews de reprezentanții celor doua instituții de credit. BCR e in faza finala a pregatirilor in timp ce ING se pregatește pentru a deveni partener al proiectului…

- Creditele din programul guvernamental „Investeste in tine" pot fi accesate de la CEC incepand de luni, tinerii cu varste intre 16 si 26 de ani avand posibilitatea de a accesa un credit de pana la 40.000 de lei, iar persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani de pana la 35.000 lei.

- Programul guvernamental „Investeste in tine” a fost lansat joi, cand au fost semnate documentele de garantare si de plata destinate derularii, conform unui comunicat de presa al Guvernului, potrivit Mediafax. Incepand cu 15 octombrie, tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta credite cu dobanda suportata…

