Stiri pe aceeasi tema

- N.D. La invitația lansata de catre conducerea Rafinariei Petrotel Lukoil Ploiești, ieri, prefectul judetului Prahova, Madalina Lupea, a participat la o intalnire de dialog public, in contextul in care investitorul rus și-a propus sa aiba intalniri cu reprezentanții autoritaților publice pentru a afla…

- Un calendar in care sunt prezentate personalitați din judetele Covasna si Harghita, care au contribuit la infaptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, aparut la Editura Eurocarpatica și dedicat Anului Centenar, a fost lansat, ieri, la Sfantu Gheorghe. Calendarul a fost realizat de catre Centrul European…

- Reluarea cursei interne Iasi-Timisoara, marcata la Iasi cu fast, a reprezentant si un moment propice pentru reprezentantii firmelor si ai Camerei de Comert pentru a cere noi legaturi rapide cu restul Europei.

- La sediul asociatiei Vinca Minor din Sfantu Gheorghe, a fost organizata vineri, 23 martie a.c. conferinta de presa privind lansarea proiectului „Elaborarea Planului de management al sitului Natura 2000 Oituz-Ojdula”. In cadrul evenimentului managerul de proiect, dl. Para Zoltan-Robert a prezentat scopul…

- Un grup de locuitori ai municipiului Constanta care locuiesc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona sediului Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, au obtinut in instanta o victorie de etapa in incercarea lor de a anula o autorizatie de construire privind lucrarile care…

- Marți, 20 martie a.c., la Camera de Comerț și Industrie (C.C.I.) Covasna a avut loc o conferința de presa cu tema „Cum sa abordam furnizorul chinez”, prin intermediul careia au fost prezentate noi metode de sprijin pe care le acorda C.C.I. antreprenorilor locali și nu numai, in stabilirea relațiilor…

- Noul director general al clubului Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Csinta Samu, care a fost prezentat marti, in cadrul unei conferinte de presa, e de parere ca gruparea are nevoie de un „plus de profesionalism” pentru a evolua si a deveni mai competitiva pe scena fotbalistica a tarii. „Sunt niste lucruri…

- Camera de Comerț și Industrie Covasna in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L organizeaza, in data de 19 aprilie 2018, intre orele 9:00-16:30, un seminar interactiv care va atinge aspecte legate de ultimele modificari legislative in ceea ce privește Codul Fiscal și Codul Muncii. Au inceput deja…

- Un expert din Regiunea Schwaben, din Germania, a fost prezent astazi, la Suceava, pentru primele discuții despre inființarea școlilor de meserii și dezvoltarea invațamantului dual. Este vorba despre Georgeta Schild, coordonatorul compartimentului de instruire continua din cadrul Camerei de Comerț și…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare", cod SMIS2014 105344. Evenimentul are loc la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, din bulevardul…

- Peste 20 de preșcolari au participat la competiția de interpretare de cantece populare, derulata, la Sfantu Gheorghe, in cadrul proiectului educațional intitulat „Muzica, prietena copiilor” și in scopul pastrarii și perpetuarii folclorului. Proiectul, aflat la prima ediție, a fost demarat de Gradinița…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, vineri, al treilea caz de deces din cauza gripei tip A – un tanar in varsta de 23 de ani. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGRPRES ca tanarul a murit luni la sectia ATI, rezultatul analizelor de laborator,…

- Comisarul Uniunii Europene pentru Comert, Cecilia Malmstrom, a declarat, joi, ca UE reprezinta un aliat apropiat al Statelor Unite si ar trebui sa fie scutita de noile tarife la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Bibliotecarii pasionati de ciclism din tara si-au propus ca anul acesta sa exploreze Dobrogea pe doua roti, dupa ce anul trecut participantii la proiect au facut turul mai multor biserici fortificate din Transilvania. Initiatorul proiectului, Kiss Laszlo, bibliotecar la Liceul „Mikes Kelemen” din Sfantu…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a demarat, sambata, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un nou curs de arhivar. Cursul, organizat in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor autorizat de formare profesionala – este la cea de-a doua ediție, reunind, de aceasta data, aproximativ…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- Primavara incepe cu Radio Targu Mureș, radioul al carui prim semnal a fost trimis in eter la 2 martie 1958. De 60 de ani ne facem auziți in Transilvania, de tot atația ani suntem impreuna și avem un cuvant de spus, pentru ca Radio Tg Mureș este un radio de cuvant. An de an am […] Articolul Radio Targu…

- Brasovul ar putea gazdui la vara o expozitie a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegatie a Camerei de Comert a Republicii Moldova, condusa de presedintele Sergiu Harea, impreuna cu presedintele Camerei de Comert si Industrie Brasov, Silviu…

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Tulcea a murit din cauza gripei la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat joi conducerea institutiei. Directorul medical al spitalului, dr. Antal Almos, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul fusese internat pentru o operatie, dar, pentru ca…

- Cunoscutul artist Goran Bregovic va concerta la Sfantu Gheorghe in luna iunie, in cadrul unui eveniment organizat de cotidianul local „Observatorul de Covasna”, cu prilejul aniversarii a 15 ani de existenta. Intitulat „OCV15″, spectacolul se va desfasura in premiera pe stadionul municipal din Sfantu…

- La inițiativa unui grup de parinți ai copiilor care invața la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, avand și susținerea unora dintre profesori, precum și a elevilor, a inceput sa circule zilele acestea o varianta in lucru a unei petiții, prin care se solicita reabilitarea, renovarea…

- Ionel Constantin Ionel Constantin, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui, face o radiografie economica a județului. – De cand sunteți președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Vaslui? Ce v-a determinat sa va “inhamați” la așa ceva? – Provin din randul…

- Camera de Comerț și Industrie Covasna organizeaza astazi, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un seminar pe tema modificarilor aparute in Codul Muncii și in Revisal, cu participarea a doi specialiști din județul Harghita. La eveniment au anunțat participarea peste 30 de persoane. Seminarul va fi organizat…

- Spectacolul documentar intitulat „Chipul din oglinda apei”, realizat de Teatrul Independent „Osono” poate fi vazut duminica, 11 februarie (a.c.), Sfantu Gheorghe. Spectacolul a fost prezentat de mai mult de 500 de ori, pe 3 continente, in 24 de țari și 175 de orașe. Producția a reprezentat Romania…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe invita publicul la un eveniment special, in 14 februarie, de „Ziua Indragostiților”: spectacolul- concert „Querer!” („Iubește!”). „Querer!” este un spectacol unde artele se imbina complex, prin muzica (interpretata live), dans și imagine. „Aflat la granița…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Incepand cu data de 5 februarie se pot achiziționa abonamentele pentru Final 8 Cupa Romaniei la Baschet Masculin. Evenimentul se va desfașura in in perioada 10-14 februarie. Abonamentele costa 50 de lei și pot fi achiziționate de la Biroul de evenimente de langa Teatrul Tamasi Aron din centrul orașului…

- Cateva dintre cele mai rare si frumoase rase de iepuri, porumbei si pasari de curte, multe dintre ele valorand zeci de euro, au fost vazute, la sfarsitul acestei saptamani, la Sfantu Gheorghe, in cadrul unei expozitii organizate de Asociatia crescatorilor de pasari si animale mici din judetul Covasna.…

- Gradinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Sfantu Gheorghe deschide astazi seria manifestarilor pe care le organizeaza in cadrul programului Zilelor Porților Deschise. Activitațile derulate astazi vor fi dedicate comunicarii și se vor desfașura sub genericul „A fost odata ca niciodata”. Zilele Porților…

- Membrii „Consiliului județean pentru protecția mediului”, elevi de liceu, in clase de protecția mediului, vor lansa, astazi, programul „Map make”, prin care vor realiza și promova o „harta a mediului” – pentru orașul Sfantu Gheorghe. Lansarea va avea loc in aceasta dimineața, la ora 9.00, la Liceul…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Lucrari de Beethoven, Liszt și Rachmaninov vor putea fi ascultate astazi, la Sfantu Gheorghe, in interpretarea pianistului covasnean Szocs Botond. Recitalul acestuia are loc la Biserica Unitariana din municipiu (din strada Kos Karoly, nr.2), incepand cu ora 19.00. Intrarea este libera. Originar din…

- Gerul ajunge peste tara nostra inca din aceasta noapte. Temperaturile vor scadea mult sub pragul de inghet in Transilvania, Moldova si nordul Munteniei.Vor fi temperaturi minime de -17 grade celsius la Miercurea Ciuc, -14 la Suceava, in Botosani, Iasi si Vaslui si -13 grade Celsius la Brasov si Sfantu…

- La expoziția ”Fabricat în Moldova”, care va avea loc în zilele de 31 ianuarie-4 februarie 2018 sub patronajul Guvernului, la Centrul Internațional Expozițional „Moldexpo”, și-au anunțat participarea 420 de întreprinderi autohtone. ”Este un numar record.…

- „Ii asteptam alaturi de noi pe toți cei care doresc sa horeasca alaturi de noi in unire, dragoste, frație menținand vie flacara tradiției neamului tomanesc!” Șezatoarea itineranta intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie” va ajunge sambata, la Sfantu Gheorghe, aceasta fiind prima sa „calatorie”…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Premiera filmului maghiar „Banditul Whisky”, inspirat de viata fostului spargator de banci Ambrus Attila, va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie la Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, in prezenta eroului principal. Potrivit reprezentantilor cinematografului, evenimentul va avea loc pe 27 ianuarie,…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat lansarea inscrierilor la cursul de arhivar pe care și-a propus sa il organizeze in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul va fi derulat de Camera de Comert si Industrie Covasna, in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- Personalitatea poetului național Mihai Eminescu se regasește in izvoarele istorice, edite și inedite, aflate in pastrarea instituțiilor de cultura din județul Covasna, in mod deosebit in arhive și biblioteci publice. Astfel, Biblioteca Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”…

- „Jerta de seara”, volum cuprinzand 200 de eseuri teologice, istorice, politice și culturale ale parintelui Ioan Tamaș Delavalcele, va fi lansat astazi, la Sfantu Gheorghe, de Ziua Culturii Naționale. Lansarea va avea loc in cadrul conferinței tema „Mihai Eminescu și idealul Unirii”, derulata la Centrul…

- O serie de evenimente cultural-artistice dedicate celebrarii Zilei Culturii Romane vor avea loc incepand de sambata, 13 ianuarie și pana luni, 15 ianuarie, intr-o cafenea din Sfantu Gheorghe. Lansari de carte, acte artistice, dezbateri și nu numai, vor avea loc, in perioada amintita, in Cafeneaua „Szimpla”…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Potrivit comunicarilor Camerei pentru Comert si Industrie a Romaniei, in perioada 1.I-31.VIII.2017, agentii economici din Judetul Dambovita, conform au onorat contracte la export care au insumat 453,827 milioane euro, ceea ce echivaleaza cu o crestere cu 7% raportat la aceeasi perioada din 2016. In…

- Aceasta sprijina de aproape patru ani integrarea sociala a romilor din cartierul Ciucului, din Sfantu Gheorghe, prin programe de educare a mamelor, de socializare a copiilor preșcolari, ori de prevenție a consumului de droguri Inființata in anul 2014, la inițiativa unor oameni cu suflete mari și scopuri…

- Preotii de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe vor pregati pentru enoriași aproximativ 2000 de litri de apa sfintita, cu ocazia Bobotezei. „Catedrala se pregatește, din punct de vedere organizatoric, cu 2000 de sticle cu agheasma, ca și anul trecut. Vom avea apa sfințita și in ziua de Boboteaza,…