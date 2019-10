Programul Festivalului Internaţional de Film de la Busan, perturbat de taifunul Mitag Organizatorii Festivalului International de Film de la Busan (BIFF), Coreea de Sud, au anulat un eveniment programat miercuri, inainte de deschiderea oficiala, din cauza amenintarii taifunului Mitag, informeaza agentia Yonhap.



Organizatorii BIFF au anuntat ca anularea evenimentului oficial, care fusese programat la ora locala 18.00, inainte de deschiderea celei de-a 24-a editii a celui mai important festival de film din Asia, a fost provocata de conditiile meteorologice nefavorabile provocate de taifun.



Ceremonia de deschidere a editiei din acest an a BIFF va avea loc joi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanturile puternice si ploile abundente au deteriorat o parte a retelei electrice si au lasat 66.773 de gospodarii fara electricitate, a completat CEOC, potrivit stiripesurse.ro. De asemenea, 4.976 de locuitori din zonele de munte sau predispuse la inundatii au fost evacuati.Potrivit…

- Taifunul Mitag, inclus de biroul de meteorologie din Taiwan in categoria a doua pe scara de clasificare a intensitatii acestor fenomene naturale si insotit de viteze ale vantului de 162 kilometri la ora, se va apropia luni noapte de tarmurile judetului Yilan, informeaza Agerpres.Taifunul…

- Președintele Donald Trump a anunțat ca SUA și China vor relua în cel mai scurt timp discuțiile legate de comerț, dupa un weekend foarte tensionat pentru cele doua puteri, scrie BBC. "China a sunat aseara...a spus sa ne întoarcem la masa de negocieri. Așa ca ne vom întoarce",…

- Vremea va fi caniculara saptamana aceasta, in majoritatea regiunilor din țara. Apoi temperaturile vor mai scadea ușor. Administrația de Meteorologie a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, pana la 31 august. In Transilvania, in prima saptamana vremea va fi calduroasa, cea mai…

- Administratia de la Beijing a avertizat, vineri, ca armata chineza poate ajunge in doar zece minute in provincia autonoma Hong Kong, unde sunt programate noi proteste masive. Sute de tancuri chineze sunt stationate intr-un stadion situat la doar sapte kilometri de limita administrativa dintre China…

- Doi membri importanti ai Comisiei de politica externa a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA si-au exprimat vineri sustinerea pentru vanzarea de avioane de lupta F-16 catre Taiwan, relateaza DPA, citata de Agerpres. Vanzarea ar transmite ''un mesaj puternic despre angajamentul SUA fata de securitate…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a acuzat marti seara compania online Google ca a incercat sa submineze campania sa electorala din anul 2016 prin actiuni "ilegale", avertizand ca va urmari situatia inaintea scrutinului prezidential din 2020. Directorul general al "Google, Sundar Pichai, a venit in Biroul…

- Cel mai nou film al japonezului Hirokazu Kore-eda, „The Truth/ La verite”, cu Catherine Deneuve, Juliette Binoche si Ethan Hawke in distributie, va deschide cea de-a 76-a editie a Festivalului de la Venetia potrivit news.roAcesta este primul film realizat in afara Japoniei de cineastul premiat…