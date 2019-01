Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea sa fie desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord, in cazul in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana (UE) fara acord, la sfarsitul lui martie, dezvaluie in editia de joi cotidianul The Irish Independent, relateaza Reuters.

- Amanarea datei de 29 martie pentru iesirea planuita a Marii Britanii din Uniunea Europeana ar avea sens doar daca Londra ar anunta planuri cu ce trebuie facut dupa ce parlamentarii britanici au respins proiectul de acord privind Brexit-ul, a declarat joi, la un post de radio, eurodeputatul german…

- Respingerea de catre parlamentul britanic a acordului de retragere din Uniunea Europeana, care a sporit temerile privind un Brexit dezordonat, a determinat mai multe state membre ale Uniunii Europene sa-si accelereze pregatirile pentru schimbarile cauzate de retragerea Regatului Unit al Marii Britanii…

- Austria ar sprijini acordarea unui timp suplimentar de negociere Marii Britanii pentru a se evita iesirea tarii din Uniunea Europeana fara un acord, a declarat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, subliniind totusi ca acordul actual nu poate fi renegociat, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Presedintele Klaus Iohannis nu va lua parte duminica la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles. ”Obiectivul acestei reuniuni este…

- Proiectul de acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana nu va fi renegociat, a afirmat luni eurodeputatul Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul UE si candidat la functia de presedinte al Comisiei Europene, informeaza Mediafax."Textul…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…