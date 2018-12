Programul dupa care circula mijloacele RATB (STB) si metroul de Revelion si pe 1 ianuarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- in perioada sarbatorilor de iarna, cele mai multe magazine au program special, mai ales mall-urile si supermarketurile. Mai jos prezentam programul acestora de Revelion, cu mentiunea ca de 1 ianuarie majoritatea vor fi inchise. Exceptie fac mall-urile AFI Palace si Promenada care vor avea program scurt.…

- Autobuzele, tramvaiele si metroul vor circula toata noaptea de Anul Nou in Capitala. Societatea de Transport Bucuresti va asigura transportul public pe parcursul noptii cu autobuzele liniilor de noapte, dar si cu tramvaiele liniilor 1, 10 si 41, care vor circula la un interval de 30 minute. Totodata,…

- Intr-un oras si asa aglomerat, dar care in perioada Sarbatorilor devine, parca, si mai greu de strabatut, din cauza numarului mare de masini aflate in trafic, metroul ramane o alternativa pentru multi locuitori ai Capitalei. Cu cateva zile inainte de Craciun, compania care asigura transportul in comun…

- Spectacolele derulate sub genericul ”Decembrie Magic” vor aduce magia sarbatorilor de iarna in centrul Ramnicului. In continuarea manifestarilor dedicate, pe 1 decembrie, Zilei Nationale a Romaniei si Centenarului Marii Uniri, nu mai putin de 15 spectacole vor anima centrul Ramnicului ...

- Editia "Romania, te iubesc!", difuzata duminica de Pro TV, a fost lider de audienta la nivel national, fiind urmarita de peste un milion de telespectatori, scrie news.ro.Programul a inregistrat 5.5 puncte de rating si 18% cota de piata pe segmentul de public comercial, format din persoane…