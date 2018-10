Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita de stat in Republica Italiana, a discutat luni cu presedintele Consiliului de Ministri al Italiei, Giuseppe Conte, despre relatia bilaterala dintre cele doua tari si despre cooperarea in plan european, international si securitar.Potrivit Administratiei…

- Procesul de colectare a propunerilor privind sectoarele de drum care urmeaza a fi incluse in proiectul „Drumuri Bune 2 pentru Moldova" in 2019 a demarat. Subiectul a fost discutat la ultima sedinta a Clubului de presa „Economy Talks".

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, referitor la o posibila remaniere guvernamentala, ca este foarte bine ca se face o analiza in fiecare minister, precizand ca el nu are de ce sa se teama.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi un șir de intrevederi cu membri ai Cabinetului de Miniștri din Romania, printre care ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Turismului Bogdan Gheorghe Trif,

- Satul Grozești mai are un motiv de mandrie. Gradinița din localitate a fost modernizata și conectata la conducta de gaze naturale. Mai mult, in cadrul programului național ”Drumuri Bune pentru Moldova” a fost reparat drumul de acces catre instituție.

- "Cu siguranta este nevoie de o cladire, am discutat cu domnul ministru, vom gasi solutii pentru acest lucru", a declarat seful Executivului. Precizarea premierului a fost determinata de o rugaminte pe care ministrul Afacerilor Externe i-a adresat-o la intalnirea cu sefii misiunilor diplomatice…

- Premierul Pavel Filip a anuntat miercuri, 1 august, in sedinta de lucru a Cabinetului de Ministri, ca va semna o scrisoare catre omologul sau roman, Viorica Dancila, sa ia masuri cu situatia de la punctul de trecere a frontierei Leuseni - Albita „pentru ca nu doar cu transportul de marfuri este problema,…

- Dupa o perioada in care s-a aflat in consultari publice, proiectul prin care se vrea introducerea procedurii de constatare amiabila a accidentelor rutiere a ajuns la Guvern. Documentul va fi discutat astazi in ședința Executivului.