- Resursele financiare alocate in 2019 pentru continuarea programului de sustinere a tomatelor romanesti se ridica la 233,19 milioane de lei, reprezentand echivalentul sumei de 50 de milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si ...

- Executivul a aprobat, vineri, o Hotarare prin care s-a stabilit plafonul de 104,142 milioane de euro, respectiv 485,695 milioane de lei, ce se va acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2018, pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, informeaza Ministerul Agriculturii si…

- Pachetul de legi privind finanțarea investițiilor in zona montana, elaborat de Grupul Parlamentar al PSD și susținut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), a fost adoptat miercuri, 21 noiembrie, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Astfel, cinci Programe, cu finanțare…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele noua luni ale anului in curs, 3,097 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 11,1% (386.100 tep), mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Activitatea Electroprecizia a inceput in urma cu 80 de ani la Brasov, intr-o zona cu o puternica traditie industriala. In 1998 societatea a inceput procesul de privatizare, care s-a finalizat in 2008, cand Electroprecizia a devenit o companie privata cu capital integral romanesc. De atunci, au fost…

- Resursele de energie primara au crescut cu 2,8%, in primele opt luni ale anului 2018 comparativ cu perioada similara din 2017, iar cele de energie electrica s-au majorat cu 0,2%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Principalele resurse de energie…

- Programul Smart Start USA debuteaza cu o importanta conferința in care vor fi detaliate soluțiile de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor romanești de succes. Prin acest program cel puțin 10 mii de IMM-uri și antreprenori romani vor putea gasi finanțare pentru ca afacerilor lor sa fie…