Programul de screening auditiv la nivel național a fost extins Toți copiii nascuți in maternitațile de stat din Romania beneficiaza incepand din aceasta luna, de control auditiv gratuit, realizat cu aparatura medicala moderna. Programul de screening auditiv al MS este implementat in 186 de maternitați și secții de terapie intensiva ce ingrijesc nou-nascuți. Acestea au fost dotate cu 286 de echipamente de testare auditiva. ,,Dupa spitalele regionale și alte proiecte importante cu finanțare de la Banca Mondiala, am reușit deblocarea acestui proiect. Screeningul auzului la nou nascuți este singura metoda prin care se poate depista activ hipoacuzia chiar din…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

