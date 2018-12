Programul de Sărbători al SPFL Ploieşti Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (S.P.F.L. Ploiești) va funcționa, in perioada sarbatorilor de iarna, dupa urmatorul program: 24 decembrie 2018- inchis; 27 decembrie 2018-program normal cu publicul; 28 decembrie 2018 – incasari impozite și taxe – 8.00 – 9.00 si program cu publicul – 8.00 – 10.00; 31 decembrie […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

