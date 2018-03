Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat propunerea de procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis pentru programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, in care este propusa organizarea unui targ național cu participare gratuita și cheltuieli suportate…

- Programul UNCTAD/EMPRETEC–Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii va avea un buget de 504.000 lei, potrivit propunerii de procedura publicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Cum ar trebui sa functioneze in 2018 programul prin care statul vrea sa pregateasca antreprenorii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a publicat procedurile de implementare pe 2018 ale programului de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii — Start–up Nation.

- ”A fost o perioada, cred ca sunt șase saptamani, in care, oricum, in primele saptamani, am fost aproape de colegii de la minister, de primul ministru Oprea, sa-i predau tot ce trebuia predat, a durat și chestia asta, nu a durat o zi, ca sa fie foarte clar: a durat ceva, dupa care am fost alaturi…

- Legea prevenirii, prin care se reglementeaza o serie de instrumente care sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, a intrat de curand in vigoare. Potrivit actului normativ, institutiile cu atributii de control au trei luni la dispozitie pentru a elabora si publica ghidurile pe site-ul lor deoarece…

- Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani a participat, in data de 14 martie, la o masa rotunda pe teme economice organizata de Camera de Comerț și Industrie Soroca, din Republica Moldova.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a incheiat un contract pentru servicii de organizare a participarii agentilor economici la Targul International ESEF de la Utrecht, in Olanda, din perioada 20-23 martie, valoarea acestuia fiind de 391.159 de lei, fara TVA, potrivit…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a atribuit prin licitatie deschisa doua contracte in valoare totala de peste 386.000 de lei, pentru organizarea participarii agentilor economici la targurile internationale din Franta si China, potrivit unui anunt de atribuire…

- Zeci de firme romanesti au expus haine, bijuterii si alte accesorii la Paris Fashion Week, in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Suma alocata in acest an pentru sustinerea producatorilor agricoli romani sa cultive tomate in spatii protejate se ridica la 180 de milioane de lei, un buget similar cu cel din 2017, anul de debut al acestei program, insa numarul fermierilor doritori sa intre in program s-a dublat, potrivit ministrului…

- Antreprenorii bihoreni vor pentru anul 2018 un Program Start-up Nation care sa se deruleze corect si fara probleme. In acest sens, Asociatia Firmelor Bihorene (AFB) a trimis saptamana trecuta o lista de propuneri pentru programul Start-up Nation 2018. Propunerilor au fost transmise ministrului,…

- Declaratia 600 nu dispare, se transforma: Se va incerca o comasare a cinci declaratii intr-una singura Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani…

- ”Programul Start Up Nation va continua anul acesta. Astazi este una dintre etapele obligatorii, in care discutam cum putem sa imbunatațim acest program. Sunt prezenți absolut toți factorii implicați in derularea Start-Up-ului, de la consultanți, la patronate, mediu de afaceri, banci, ministerul prin…

- 'Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in 2017, o serie de masuri populiste, probabil pornite mai devreme, de obicei se iau inainte de alegeri, si ceea ce vorbim azi cu salariile ca s-au marit cu 20%, nu s-au marit, ba au scazut, este o forma a razbunarii populismului. Populismul…

- Firmele ar trebui sa aiba la dispozitie o perioada mai lunga pentru pregatirea si depunerea dosarelor care solicita sprijin financiar din partea Uniunii Europene, potrivit celei de-a doua editii a Ghidului de finantare al companiilor romanesti, lansat de catre INACO. Organizatia INACO sustine…

- Think-tank-ul INACO - Initiativa pentru Competitivitate a publicat a doua editie, completata, a Ghidului de finantare pentru internationalizarea companiilor romanesti. In noul ghid, care acum insumeaza aproape 100 de pagini prietenos redactate si foarte usor de parcurs sunt indicate 24 de noi linii…

- Hotararea de Guvern privind lista contraventiilor care intra sub incidenta Legii preventiei, precum si a modelului planului de remediere, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. La finalul lunii decembrie, Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor…

- Cesiunea de actiuni ale societatilor comerciale este legala, aceasta neincalcand nici legislatia, nici prevederile schemei de ajutor de minimis Start-Up Nation, precizeaza, intr-un comunicat transmis luni, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA),…

- Conducerea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a raspuns interpelarii parlamentare formulate de deputatul PSD Cluj Cristina Burciu, referitoare la crearea conditiilor optime pentru reintoarcerea romanilor in tara. Read More...

- Stadiul proiectelor acceptate la finantare in editia 2017 a programului Start-up Nation a fost prezentat astazi in urma unei analize desfasurate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la care au participat si reprezentanti ai CEC Bank, BCR, Banca Transilvania, Fondul…

- Noua conducere a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si partenerii din programul Start Up Nation au avansat, vineri, o perioada estimativa de finalizare a implementarii programului de finantare pentru firme noi, editia 2017, in conditiile in care multi dintre aplicantii de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua si asigura si anul acesta finantare pentru programul „Comert”. Pentru 2018 este prevazuta suma de 50 de milioane de lei, la fel ca anul trecut, programul avand ca obiectiv general dezvoltare a activitatilor de comercializare a serviciilor…

- In cadrul primei sedinte din acest an a Consiliului de Export s-a decis ca participarea la targurile internationale din semestrul al doilea al anului sa se realizeze ”in limita resurselor bugetare, in ordinea importantei si dimensiunii participative a lor”, a informat miercuri Ministerul pentru Mediul…

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul PSD la functia de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Radu Oprea, cu 32 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”.

- Mediul de afaceri are cateva speranțe și extrem de puține așteptari cu privire la cum va performa viitorul guvern. Cei mai mulți antreprenori și consultanți nu privesc cu ochi buni nici prestanța profesionala a miniștrilor, fie ei noi sau vechi, și nici programul de guvernare. Cu toate acestea, mediul…

- Radu Oprea a fost propus de PSD pentru funcția de ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, si-a exprimat convingerea ca Radu Oprea, propus...

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproape 94 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv “Romania Start-Up Nation”. “Prin aceste proiecte, al caror beneficiar este Ministerul…

- Dosarele depuse in programul Start Up Nation 2017, care s-au calificat la finantare prin credit-punte, se confrunta cu o problema in procesul de aprobare de la Fondul Roman de Contragarantare (FRC), a recunoscut, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, care a dat asigurari ca se lucreaza…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitive Romania Start Up Nation. Activitațile finanțate, derulate…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat deruleaza, in continuare, Programul national multianual de microindustrializare. In anul 2018 aceasta schema de ajutor are un buget de aproape 74,4 milioane lei, in scadere fata de suma propusa initial , respectiv 86,2 milioane de lei. Reducerea…

- Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU) a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip non-competitiv Romania Start-Up Nation, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat continua programul national pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii . In 2018 programul va avea un buget de 1 milion lei , la fel ca in 2017, numai ca ar urma sa se revina la…

- Intrarea in 2008 a prins tara noastra intr-un moment de euforie fara margini, nimeni nu prevedea ca la nici macar un an avea sa se intample evenimente dramatice, ce au culminat cu un imprumut la FMI si taieri drastice de salarii in 2010. Se poate repeta un asemenea scenariu si in viitorul apropiat?…