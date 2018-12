Stiri pe aceeasi tema

- Floricon Salub anunța ca in perioada sarbatorilor de iarna intervin unele modificari in programul de colectare a deșeurilor menajere de la populație și agenți economici in Campina și localitațile invecinate. 25 decembrie 2018 și 1 ianuarie 2019 sunt zile libere, iar acolo unde ar fi trebuit ridicat…

- Centrele de relatii cu publicul din cadrul instantelor galatene isi vor suspenda programul cu publicul in urmatoarea perioada. Dosarele de la Curtea de Apel Galati si instantele arondate pot fi studiate pe portalul instantelor de judecata.

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Tribunalului Arad este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In perioada saptamanilor aferente sarbatorilor de...

- Ploieștiul s-a imbracat de sarbatoare, iar de la inceputul acestei saptamani și pana pe 21 decembrie, in fiecare seara, in centrul municipiului vor avea lor spectacole susținute de elevii din municipiu și de artiștii teatrului și filarmonicii din Ploiești. Miercuri, Moș Nicolae ii va vizita pe copii.…

- Tribunalul Timis anunta ca, in perioada 20 decembrie 2018 - 4 ianuarie 2019, programul de lucru cu publicul al compartimentelor instantei va fi urmatorul: The post Orar modificat la Tribunalul Timiș, in perioada Sarbatorilor de Iarna appeared first on Renasterea banateana .

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Brasov (SPCLEP) din cadrul Primariei Brasov, a comunicat programul cu publicul in urmatoarea perioada, care prevede cateva zile libere. Astfel, la Starea Civilava fi inchis vineri, 30 noiembrie și sambata, 1 Decembrie, iar pe 2 decembrie nu este…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, va efectua o vizita de lucru in Romania, in perioada 26-27 noiembrie. Programul vizitei de la final de mandat a fost discutat in cadrul intrevederii speakerului cu ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita.

- In conformitate cu prevederile Legii 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicata și ale H.G.11/2018 privind Normele Metodologice de aplicare a legii mai sus menționate, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Suceava este structura teritoriala care primește…