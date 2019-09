Stiri pe aceeasi tema

- Editia de anul acesta a Programului de internship al Guvernului, la care au participat 200 de studenti si absolventi de studii superioare, care au urmat stagiul de practica in 55 de institutii ale administratiei publice centrale, in perioada 15 iulie - 13 septembrie, a ajuns la final, o ceremonie…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, într-o conferinta de presa la Târgoviste, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, în guvernarea 2006-2007, când era crestere economica, a "împanat administratia publica cu functionari", iar acum este nevoie…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in guvernarea 2006-2007, cand era crestere economica, a "impanat administratia publica cu functionari", iar acum este nevoie de o reforma administrativa, conform…

- Cinci tineri din judetul Suceava au sansa de a se familiariza, timp de doua luni de zile, cu administratia publica centrala, acestia fiind selectati in programul de internship al Guvernului Romaniei, editia 2019.In total, 200 de tineri lucreaza alaturi de functionari din administratia centrala si ...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca tinerii inscrisi in programul de internship de la Guvern vor "da piept cu un mediu in care cei care lucreaza in aceasta zona sunt injurati zi de zi". Totodata, acesta a declarat ca legislatia ar trebui modificata, astfel incat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Programul de internship al Guvernului a ajuns la maturitate si le-a transmis tinerilor participanti sa isi pastreze "entuziasmul, curiozitatea" si sa fie multumiti de activitatea pe care o vor desfasura. Miercuri, la Palatul Victoria, a avut loc…

- Programul de internship al Guvernului incepe luni si va dura pana pe 13 septembrie, acesta fiind destinat tinerilor romani, studenti sau absolventi ai unei universitati din Romania ori din strainatate. Potrivit Executivului, tinerii interesati au astfel posibilitatea sa se familiarizeze cu modul de…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi, 25 iunie, prin Ordonanta de urgenta, Codul Administrativ al Romaniei, un act normativ care aduce claritate si eficienta in administratia publica, integrand mai multe acte normative pentru imbunatatirea serviciilor publice. "In ultimele doua luni, am avut intalniri…