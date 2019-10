Obiectivul principal al politicii externe a Romaniei, enuntat in programul de guvernare al Guvernului Orban, este cresterea influentei tarii noastre pe plan extern prin consolidarea capacitatii de a proiecta in vecinatate si dincolo de aceasta valorile democratice ale statului de drept, stabilitate si de a furniza securitate, in scopul cresterii sigurantei si prosperitatii cetatenilor romani. "Politica externa a Romaniei va continua sa se caracterizeze prin predictibilitate si prin indeplinirea stricta si responsabila a angajamentelor asumate. In egala masura, va trebui sa fie o politica de consens…