- Programul de guvernare al Partidului National Liberal cuprinde mai multe masuri urgente pe care Cabinetul condus de Ludovic Orban si le propune spre aplicare, imediat dupa votul de investitura. Principalele masuri promise de Cabinetul Ludovic Orban Organizarea și desfașurarea corecta a alegerilor prezidențiale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca formatiunea pe care o conduce nu acorda nimanui un cec in alb, si va putea preciza daca va sustine sau nu viitorul guvern dupa anuntarea numelui premierului desemnat, informeaza Agerpres. "Probabil ca astazi domnul Iohannis va anunta viitorul prim-ministru.…

- Sorina Pintea, ministrul sanatatii a precizat, in urma criticilor Corinei Cretu legate de spitalele regionale, ca perioada in care acestea vor fi finalizate este 2024-2027, „conform expertilor europeni, conform studiilor de fezabilitate”. Potrivit ministrului, Corina Cretu cunoaste acest calendar, dar…

- Europarlamentarul Corina Cretu trage un semnal de alarma de la Bruxelles: romanii mai au de asteptat inca opt ani pentru a vedea gata spitalele regionale de la Iasi, Cluj si Craiova promise de Guvern pentru 2020. Ministrul Sorina Pintea s-a declarat surprinsa de aceste afirmatii si a spus ca programul…

- Europarlamentarul Pro Romania, Corina Crețu, susține ca spitalele regionale care ar fi trebuit sa fie gata in 2020 au fost din nou amanate și noul termen este 2027.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnaturile și sunt sigur ca Guvernul Dancila…

- Comisia Europeana, prin Serviciul de sprijin al reformei structurale (SRSS), participa in mod activ la pregatirea proiectarii si constructiei in Romania a trei spitale regionale de urgenta, la Iasi, Cluj si Craiova, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, conform agerpres.ro. Din 2017,…

