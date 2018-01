Programul de guvernare: România trebuie să investească masiv în infrastructură şi în fabrici noi Romania trebuie sa investeasca masiv in infrastructura si in fabrici noi, pentru a nu mai fi in postura de a vinde doar ce produc altii, insa este nevoie de capacitati de productie noi iar statul poate juca un rol alaturi de investitiile private, inclusiv prin Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, se arata in Programul de guvernare 2018 - 2020.



"Un alt pilon principal al modelului de dezvoltare il reprezinta cresterea potentialului economiei. Numai astfel vom putea indeplini deopotriva regulile fiscale la care ne-am angajat si stimularea crearii de locuri de munca bine platite.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

