Programul de guvernare PNL, de austeritate. Lia Olguţa Vasilescu: Este îngrozitor, îşi bat joc! "Am studiat doar capitolul pe munca, acum se analizeaza si celelalte capitole. Foarte mult din acest program este plagiat dupa programele de dezvoltare ale unor directori de companii de stat, care pana acum erau numiti incompetenti. Este absolut ingrozitor, isi bat joc de toata munca noastra din ultimii ani. Este clar ca nu vor sa aplice nici legea pensiilor, nici legea salarizarii. La pensii, situatia este foarte grava, se opteaza pentru pilonul II in dauna pilonului I. De la pilonul I nu ar putea scadea niciodata pensiile, in schimb de la pilonul II se taie acele garantii pe care noi le-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

