- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a depus, ieri, la Parlament, lista miniștrilor care vor activa in cadrul Guvernului PNL și Programul de Guvernare. Pe langa masuri economice criticate de analiștii economici și ...

- Premierul desemnat Ludovic Orban si-a prezentat joi dupa amiaza Cabinetul si a anuntat ca a depus programul de guvernare si lista ministrilor la Parlament, conform prevederilor constitutionale. “In conformitate cu prevederile constitutionale, in urma deciziei presedintelui Klaus Ioannis de a ma desemna…

- ”In programul de guvernare ne-am angajat sa tinem deficitul cat mai jos, cat mai aproape de tinta de 3%, dar v-o spun limpede: dupa executia bugetara la 9 luni, care ne arata un deficit bugetar de 2,7%, e clar ca nu ne putem angaja sa tinem sub 3% tinta de deficit. Vom lua toate masurile care pot…

- Guvernul va finaliza de urgenta demersurile pentru obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Iasi, Cluj si Craiova, pentru inceperea cat mai rapida a licitatiilor publice si a constructiei si va sustine adoptarea legii vaccinarii si a legii preventiei, prevede programul de guvernare…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, le a prezentat colegilor din Biroul National documentul pe care il va depune la Parlament si care contine masurile pe care le are in vedere in situatia in care guvernul sau va fi investit.Documentul cuprinde obiective pe termen scurt privind organizarea si desfasurarea…

- Ludovic Orban pregatește schimbari majore, de la salariul minim pana la modificarea pilonului II de pensii ori reducerea pensionarilor anticipate. In plus, conform documentului, o prioritate este și desecretizarea documentele MAI privind incidentele violente din 10 august. loading...

- Avem programul de guvernare. Realitatea TV a obținut în exclusivitate documentul cu care se va prezenta în Parlament premierul desemnat, Ludovic Orban. Obiectivul imediat al liberalilor este proiectul de buget pentru anul 2010.

