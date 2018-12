Programul de guvernare. Marile suprize apar abia în 2019 O analiza a Programului de guvernare arata limpede ca Executivul este “la zi” cu promisiunile legate de salarii și pensii și mai puțin cu cele legate de autostrazi, investiții, bani publici. Anul 2019 vine cu noi obiective, dar și cu multe restanțe, unele destul de greu de realizat. Obiective indeplinite Marirea pensiilor. Punctul de pensie a crescut de la 1 iulie 2018 de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, exact cum era prevazut in documentul guvernamental. In plus, și pensia minima s-a majorat la 640 lei, tot de la 1 iulie 2018, și astfel aproape un million de pensionari, majoritatea care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

