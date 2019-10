PNL propune in programul sau de guvernare, la capitolul "Finante publice", adoptarea unor politici fiscale si bugetare plecand de la un sistem fiscal care se bazeaza pe mentinerea cotei unice de impozitare. Viziunea PNL in materie de Finante publice prevede ca politicile fiscale si bugetare trebuie sa asigure indeplinirea a trei obiective majore: sa mobilizeze, prin impozite, taxe si alte venituri, resursele financiare de care statul are nevoie pentru finantarea exercitarii functiilor sale prevazute prin Constitutia Romaniei si legile in vigoare; sa sustina un mediu de afaceri favorabil si predictibil,…