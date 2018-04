Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Teodor Melescanu, vizita oficiala in Algeria Ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. Programul de cooperare în domeniul formarii profesionale între Ministerele Educatiei român si algerian a fost semnat în Algeria, în prezenta ministrului român de externe,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, in prima zi a vizitei sale oficiale in Algeria, ca s-a decis realizarea unei foi de parcurs prin care sa fie analizat ansamblul relatiilor bilaterale si sa fie identificate prioritatile si proiectele concrete pe termen scurt si mediu dintre…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul General…

- O declaratie recenta a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, face trimitere la raportul dintre perceptie si realitate, adevar si opinie, simtire si gandire. El spune ca „nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat in Romania, dar are o perceptie (...) In mare masura [perceptia] este, sa spunem, corecta,…

- Premierul Viorica Dancila, vizita oficiala in Dambovița: Va merge la fabrica Arctic și se va intalni cu primarii și parlamentarii din județ. Programul premierului Viorica Dancila de joi, cuprinde mai multe vizite la obiective din județul Dambovița. Astfel, premierul va avea o intalnire cu conducerile…

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Al.I. Cuza" organizeaza un program gratuit de consiliere psihologica pentru studentii si angajatii institutiei. Programul este organizat in colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenti si Absolventi (DSSA), iar in cadrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, la intalnirea cu delegatia misiunii de evaluare a Comisiei Europene din cadrul MCV, ca si-ar dori ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa se limiteze la domeniul sau de aplicare fara a fi exportat in alte categorii de mecanisme, precizand ca…

- Doi moldoveni din trei au auzit despre programul de stat Prima Casa, care prevede facilitați pentru tineri la procurarea locuințelor. Dintre ei, 81 la suta au o parere buna despre aceasta inițiativa a autoritaților. Opiniile au fost colectate de catre IMAS, în cadrul Barometrului socio-politic.…

- Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare in ședința extraordinara de vineri un proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare intre Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava. Obiectul acordului il reprezinta inițierea,…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 9 martie 2018, cu ocazia vizitei oficiale in Croatia, consultari cu viceprim ministrul si ministrul afacerilor externe si europene al Republicii Croatia, Marja Pejcinoivic Buric si intrevederi cu Presedintele Republicii Croatia, Kolinda…

- Grecia este un aliat important al Romaniei in regiune, a declarat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, vineri, intr-o declaratie comuna cu ministrul Apararii din Republica Elena, Panos Kammenos. Cei doi oficiali au avut convorbiri, vineri, la sediul MApN, urmate de semnarea unui…

- O zona a orașului Petrila ar putea fi transformata intr-o plantație de aluni și capșuni. Autoritațile locale au in vedere accesarea de fonduri europene pentru realizarea unei plantații pomicole de alun și a unui spațiu pentru cultivarea capșunilor. Inițiativa le aparține celor de la Edil Sal Prest,…

- Doua milioane de euro, bani confiscati de Agentia Bunurilor Indisponibilizate in urma proceselor de coruptie, au fost irositi de mai multe institutii din Romania. Sumele au ajuns in visteria ministerelor Sanatatii si Educatiei, dar nu au fost cheltuite pana la finalul anului, asa ca s-au intors la bugetul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Republica Croatia. Potrivit MAE, in programul de joi al oficialului roman figureaza inaugurarea Consulatului onorific al Romaniei de la Split, intalniri cu autoritatile locale si o intrevedere cu presedintele…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi, in anul școlar 2017-2018, fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat,…

- Asigurarea unei reforme judiciare moderne și eficiente este una din principalele provocari ale Moldovei. Iar in acest proces, țara noastra poate conta pe deplin pe suportul Lituaniei. Declarația a fost facuta de catre șeful diplomației de la Riga, Linas Linkevicius, care s-a intalnit astazi cu ministrul…

- Moldova va coopera in continuare cu Lituania. Ministrul Justiției, Alexandru Tanase, intreprinde o vizita oficiala de cateva zile in Lituania. Cu acest prilej, a fost semnat planul de acțiuni comune ale Ministerelor Justiției din Moldova și Lituania, pentru perioada 2018 - 2019.

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit ...

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, citat de Xinhua. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, joi, un protocol de colaborare, document care va asigura un cadru consolidat de cooperare intre institutia reprezentativa a diplomatiei romane si mediul universitar, adaptat…

- Discutii la nivel inalt la Bruxelles Premierul Viorica Dancila si-a încheiat vizita de doua zile la Bruxelles, prima de la ocuparea mandatului. Programul de miercuri a fost centrat pe întâlnirea urmata de conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene,…

- In perioada 14-16 februarie a.c., in municipiul Calarași, județul Calarași se va desfașura conferința de inchidere a proiectului cu titlul „Cooperare transnaționala intre autoritați de aplicare a legii pentru intarirea activitații de prevenire și lupta impotriva fraudei cu fonduri europene acordate…

- Moscova si Damascul au semnat o intelegere privind cooperarea in domeniul petrolier si al gazului natural din Siria, a anuntat Alexander Novak, ministrul rus al Energiei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. "Am semnat o foaie de parcurs, nu numai in domeniul energiei electrice, dar si a petrolului…

- Primarul interimar al Chișinaului vine la București pentru a face schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si: Atentie, soferi! Se propune o NOUA schimbare a Codului Rutier: Ce amenzi ar urma sa DISPARA „Doamna primar m-a invitat la București. Sunt singura…

- Pericolul militar, inexistent „Exista o politica pe care o are Rusia și care nu se refera la Romania in special. E o politica la tot ceea ce inseamna frontiera Vestica a Rusiei și Estica a Uniunii Europene. In ultima perioada au avut loc anumite evoluții pe plan militar, inclusiv manevre…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Declaratia comuna a lui Mircea Dumitru (UB) si Remus Pricopie (SNSPA) vine dupa ce 45 de rectori si-au exprimat, intr-o scrisoare deschisa la sfarsitul lunii ianuarie, sustinerea fata de ministrul Educatiei, Valentin Popa.

- Rectorul Universitatii Babes-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, sustine ca nu a intreprins, in ultimele zile, nicio acțiune oficiala menita sa implice instituția in vreo atitudine politica de sustinere a noului ministru al Educatiei, Valentin Popa. Intr-un comunicat de presa, universitatea clujeana transmite ca…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a susținut un discurs in Parlament, cu ocazia investirii Guvernului Dancila. Fostul președinte a facut o radiografie la sange a anului 2017, dupa care ținut sa taxeze unii miniștri propuși, mai ales pe ministrul Educației.„Care a fost costul politicilor…

- Cseke Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca practic, intr-un an si o luna, partidele de guvernamant schimba al doilea prim-ministru, suntem la al treilea prim-ministru. Nu se mai poate continua asa, la fiecare…

- • Motivul pentru care a semnat scrisoarea deschisa Fostul senator de Gorj, Mihnea Costoiu, se numara printre cei 45 de rectori din Romania, care au semnat, in weekend, o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei. „Cred ca…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca sunt 45 de rectori din tara care au semnat o scrisoare deschisa pentru sustinerea lui Valentin Popa in functia de ministru al Educatiei.

- Dupa nominalizarea Sorinei Pintea ca ministru al Sanatatii, presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca managerului Spitalului Judetean Baia Mare este un profesionist desavarsit in domeniul sanatatii. “Sorina Pintea indeplineste cumulativ doua conditii esentiale pentru un ministru PSD: 1. Este…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat lista oficiala a miniștrilor pe baza caruia va merge in Parlament sa ceara votul de incredere.Iata lista oficiala prezentata de Viorica Dancila: Prim-ministru: Viorica DancilaVicepremier pentru implementarea Parteneriatelor Internaționale ale…

- Donald Trump va gazdui prima vizita de stat pentru presedintele francez Emmanuel Macron, care va vizita Casa Alba la finalul lunii aprilie. Programul vizitei lui Macron, potrivit unui oficial al Casei Albe, va cuprinde si o prima cina oficiala organizata de Trump si sotia lui, Melania. Donald Trump…

- Vicepresedintele PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni, ca fiecare ministru trebuie sa fie pregatit pentru a implementa programul de guvernare al partidului si a sustinut necesitatea unui dialog în interiorul formatiunii politice pe aceasta tema ''Eu sunt pregatita sa avem o discutie…

- Avertizare pentru cei care calatoresc in Ucraina Liviu Pop, ministrul Educatiei, Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, depun coroane de flori la poetului Mihai Eminescu, la Cernauti. Foto: Agerpres. Cetatenii români…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, în prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon în tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si întrevederi la Palatul Victoria,…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- La inceputul acestei saptamani, primarul Cristian Stan a semnat contractul de finantare pentru realizarea a patru statii de incarcare pentru vehicule electrice in Targoviste. Valoarea investiției este de 600.000 lei si a fost obtinuta de la Ministerul Mediului prin „Programul privind reducerea emisiilor…

- Ministrul de externe roman,Teodor Melescanu, si omologul sau din Ucraina, Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, prin care dreptul membrilor comunitatii romanesti din aceasta tara…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, joi, 4 ianuarie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.