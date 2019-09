Stiri pe aceeasi tema

- La ediția din acest an a Cupei Explorari vor participa RC Kecskemet (Ungaria), Unirea Dej și Știința Explorari. Din cauza faptului ca Sala Polivalenta este ocupata in aceasta perioada cu o manifestare extrasportiva, competiția se va desfașura in sala de sport a Școlii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir”…

- Știința Explorari va juca doua partide de pregatire in compania echipei VM Zalau. Ambele meciuri se vor disputa in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, vineri, 20 septembrie, ora 17.00, respectiv sambata, 21 septembrie, ora 13.00. Știința Explorari a participat in pana acum la Hiros Kupa de la Kecskemet…

- One Jazz Festival 2019, ediția a II-a, care se va desfașura in perioada 8-9 noiembrie, in Teatrul Municipal din Baia Mare, este unul dintre puținele festivaluri independente de jazz din Romania (nu este finanțat din fonduri publice, doar din sponsorizari, parteneriate și donații). Biletele se vor pune…

- Primaria municipiului Baia Mare va investi: Ștrandul vechi devine ștrandul nou! Dam START la proiectul Rivulus – Aqua Spa & Sport Primaria municipiului Baia Mare va investi, din resurse proprii si credite atrase, peste 20 milioane de euro, in constructia unui complex socio-cultural-sportiv si de agrement,…

- Clubul de volei Stiinta Explorari a facut public programul meciurilor de pregatire, care se va derula pana la startul noului sezon. Astfel, Stiinta Explorari va disputa mai multe partide amicale. 14-15 septembrie-Hiros Kupa (Kecskemet, Ungaria) Explorari va juca sambata atat cu RC Kecskemet, de la ora…

- Mijlocul acestei luni gazduieste a IX-a editie a Rock’ N Road Weekend. Sunt asteptate la eveniment circa 1000 de motoare din mai multe zone din tara, dar si din strainatate. Vor fi doua zile de adrenalina, voie buna, libertate, multa muzica rock si folk. Rock N Road Weekend are loc in acest an in perioada…

- Vineri, de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei amicale de handbal dintre CS Minaur și Kisvarda Master Good SE (Ungaria), al doilea meci de pregatire pe care il joaca in aceasta vara fetele antrenate de Costica Buceschi, primul pe teren propriu. CS Minaur are…