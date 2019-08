Dupa degringolada din anul scolar 2018-2019, cand Programul pentru Scoli - adaptarea actuala a mai vechiului program cunoscut sub numele popular „Cornul si laptele" - s-a desfasurat cu dificultate in unele scoli din judet, iar in altele, deloc, Consiliul Judetean incearca sa reinstaureze gustarea din recreatia mare. Consilierii se vor pronunta, la sedinta de miercuri, asupra preluarii de catre CJ a procedurilor de licitatie pentru 92 de comune si orase din jud (...)