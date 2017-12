Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea Londra continua sa lupte pentru podiumul din Premier League. Trupa lui Antonio Conte s-a impus sambata, pe tetern propriu, cu 5-0, in fața formației Stolke City, duelul contand pentru runda a 21-a din campionatul Angliei. Golurile de pe „Stamford ...

- Maine este Revelionul și marile orașe ale lumii se pregatesc de petrecere. Se monteaza scene uriașe și vor fi mai multe forțe de ordine decat de obicei. Siguranța este cuvantul de ordine pentru noaptea dintre ani.

- Lugojenii sunt așteptați sa petreaca Revelionul in strada. Primaria Lugoj a alocat și in acest an o suma importanta de la bugetul local pentru organizarea unui concert in aer liber și a unui foc de artificii, in noaptea dintre ani. Petrecerea publica va avea loc pe platoul Casei de Cultura…

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale.

- Pompierii au descoperit numeroase nereguli la localurile care organizeaza petreceri la acest sfarsit de an. Barurile si restaurantele nu aveau autorizatie de securitate la incendiu, detectoarele de incendiu lipseau, iar detectoarele de gaz nu functionau.

- Programul ultimei zile a anului 2017 va aduce pe scena din Piața Unirii începând cu orele 22:00 îndragiți artiști români dupa cum urmeaza: ✔ 22:00 – Dj Project & Mira ✔ 23:00 – trupa Hara ✔ 00:00 – Spectacol de lasere, lumini…

- Dinamo va efectua un stagiu de pregatire la Limassol (Cipru) in aceasta iarna, iar echipa antrenata de Vasile Miriuta va disputa si patru meciuri amicale. Reunirea lotului va avea loc pe data de 8 ianuarie, iar pana pe data de 14 ianuarie dinamovistii se vor antrena la Saftica, anunta site-ul oficial…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca invita clujenii și turiștii deopotriva sa petreaca noaptea de Revelion impreuna in Piața Unirii, avand in vedere ca Revelionul 2018 are o insemnatate aparte. Vom sarbatori nu doar trecerea in Anul Nou, dar și trecerea in anul Centenarului, un an plin de semnificație…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata in ziua de 31 decembrie 2017, incepand cu orele 19.00, in Piata George Enescu, unde va avea loc Revelionul 2017-2018, informeaza Brigada rutiera a Capitalei. Restrictiile vor fi impuse pe str. Benjamin Franklin, intre Calea Victoriei si str. Nicolae…

- Mihai Ghencea, PR-ul circului Italiano Bonaccini, a venit, la „Prietenii de la 11”, sa vorbeasca despre noul spectacol de la "Circo Italiano Bonaccini ", precum și despre posibilitatea de a petrecere Revelionul la circ.

- Platforma Unionista Acțiunea 2012, grupul civic care aduce in spațiul public romanesc mesajul „Basarabia e Romania”, ii invita pe toți romanii sa petreaca revelionul 2018 pe malul raului Prut. Mii de oameni sunt așteptați la Prut, in localitatea Falciu, pentru a sarbatori in spirit unionist trecerea…

- Romanii au ales pentru petrecerea sarbatorilor din acest an destinatii europene consacrate, precum Londra si Roma, insa si-au indreptat atentia si spre destinatii mai putin cunoscute, precum Lisabona, Catania - Sicilia si Bologna, conform unei analize Vola.ro. Si destinatiile din Romania au…

- Programul pentru Revelionul 2017-2018 in Pitesti, in Piata Primariei, a fost definitivat. Conform Primariei, la ora 23 va incepe un recital al artistei Sore, iar la ora 0.00 va fi un foc de artificii. ...

- Protest al magistraților in mai multe orașe din țara. Judecatorii și procurorii au ieșit in fața instanțelor, nemulțumiți de modificarile aduse legilor justiției. La Cluj-Napoca magistrații au ieșit cu robele in maini in fața Tribunalului.

- FCSB face apel la fani, pentru meciul cu Viitorul, programat duminica, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Infrangerea liderului CFR Cluj, 1-2, la Craiova, a relansat lupta pentru titlu de campioana. Trupa lui Dica se poate apropia la doua puncte daca va caștiga ultimul joc din acest an. Oficialii vicecampioanei…

- Revelionul bate la ușa. Daca nu te-ai decis inca unde sa-l petreci, poți lua in calcul, pe ultima suta de metri, o vacanța intr-o țara indepartata. Agențiile au, inca, oferte atragatoare.

- Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, a castigat premiul WTA de Favorita a Fanilor in 2017, ancheta realizata de site-ul circuitului profesionist feminin. Halep pune astfel capat unei serii de sase ani in care premiul a fost adjudecat de poloneza Agnieszka Radwanska. Romanca…

- Dupa mai multe runde de discutii, in care s-au cautat solutii, programul concertelor de Craciun sustinute de Stefan Banica la Sala Palatului, din Bucuresti, va fi adaptat si va suferi cateva modificari, ca urmare a situatiei neprevazute - declararea Doliului National in perioada 14 - 16 decembrie si…

- Aseara, 8 decembrie, baimarenii prezenți in preajma scenei din Centrul Vechi au putut asculta colindele interpretate de un grup format din artiști locali. Azi, de la ora 17:00, va colinda grupul vocal ASCOR din cadrul filialei locale a Asociației Studenților Creștini Ortodocși Romani. Duminica, fanii…

- 18.27, dupa ora la care s-au gandit la un nume de trupa, se numește grupul format din Razvan Șurche, un barman de 21 de ani din București, Teodor Danci fost concurent ”Next Star”, Antonio Pican, din Moreni, și Dragoș Alecsa, din Onești.

- Programul artistic continua la Targul de Iarna, sambata și duminica, pe langa recitalurile de colinde, fiind pregatite și doua concerte care ii vor avea ca invitați pe Mircea Rusu Band...

- Nr. crt. Data Spectacol Ora 1 05.12.2017 Aprinderea bradului de Craciun Spectacol de colinde Trupa ,,Alesis” Orchestra ,,Chindia” și Post-ul TARGOVIȘTE: Programul manifestarilor prilejuite de sarbatorile de iarna (5 – 23 decembrie) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ceremonii militare, defilare in costumele Armatei de acum 100 de ani, cu transportoare blindate sau autospeciale de geniu, manifestari culturale si artistice vor avea loc, de 1 Decembrie, in orase din zona centrala a tarii.

- REUȘITA… Sporting Juniorul Vaslui s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei – Under 17 la fotbal. Trupa pregatita de Cornel Cracea a invins, scor 3-0, echipa similara a Liceului cu Program Sportiv Piatra-Neamț. Nemțenii au rezistat eroic in prima repriza, care s-a incheiat 0-0. “Galben-verzii”, aflați…

- Moș Nicolae vine și in acest an la Consiliul Județean Argeș, pe 5 decembrie, in cadrul unui eveniment organizat pentru toți copiii, mari și mici, din județ. Copii, parinți și bunici sunt așteptați in Piața Vasile Milea, cu multe suprize, de la casuțelele special amplasate, unde se poate servi un ceai,…

- Jumatate dintre europeni au un oaspete nelipsit de la cinele in familie: televizorul. Aceasta este concluzia unui sondaj realizat de catre E.ON in opt tari europene. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta de vreme ce in Italia 68% din totalul gospodariilor…

- Performanta Ighiu, ocupanta locului secund in Seria a 5-a, este favorita a ultimei confruntari stagionale considerate pe teren propriu, pe „Cetate”, vineri, de la ora 14.00, cu penultima clasata, Unirea Dej. La doua puncte de liderul „U” Cluj, trupa pregatita de Mihai Manea are o serie de invincibilitate…

- Manchester United a pierdut surprinzator la Basel, scor 0-1, dar managerul spune: "Daca jucam de zece ori acest meci, avem noua victorii. La pauza, ar fi trebuit sa conducem cu 5-0". Chiar și cu patru victorii și golaveraj 10-1 in primele patru etape, Manchester nu s-a calificat inca in "optimile" Champions…

- Aida Parascan de la MasterChef și-a taiat degetele in timp pregatea un preparat in bucatarie. Caștigatoarea show-ului a ajuns de urgența la spital, iar dupa ce medicii au tratat-o, aceasta a postat o imagine pe contul de socializare. Aida Parascan a trecut prin momente de panica, dupa ce s-a taiat la…

- 52% dintre romani iau masa in fata televizorului. Jumatate din europeni au un oaspete nelipsit de la cinele in familie: televizorul. Aceasta este concluzia unui sondaj realizat de catre E.ON in opt tari europene. Programul de la televizor se potriveste de cele mai multe ori cu pizza si pastele, asta…

- Ce va fi la TV de Revelion in Romania O mare parte dintre romani stau acasa de Revelion si aleg sa petreaca noaptea dintre ani uitandu-se la televizor. Nu e de mirare ca lupta televiziunilor pentru audiente este acerba in acest sens. Desi ne aflam abia in noiembrie, multe din programele de Revelion…

- In acest weekend, sambata, 18 noiembrie, trupa MUZE va concerta live in Centru Pub, Calea Victoriei 48-50, Pasajul Victoria Bucuresti. Publicul este asteptat la eveniment incepand cu ora 20:00, iar warm-up-ul va fi sustinut de un playlist creat de trupa MUZE, cu piesele preferate ale artistelor, ce…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 6-0, duminica, in finala turneului ITF de la Tokyo, dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Zhang (28 ani, 36 WTA), principala favorita, s-a impus intr-o ora și 20 de minute. A doua infrangere in fața…

- Cunoscutul artist Alexandru Andrieș va cânta sâmbata seara la Cluj Blues Fest, un eveniment de suflet, care a început vineri seara cu show -ul de excepție al lui A.G. Weinberger. Sâmbata dimineața, Alexandru Andrieș a participat la un brunch…

- DJ Sash revine in Romania după nouă ani, dar de această data in Cluj-Napoca • Ultimele 1000 de bilete pre-sale! Cea de-a patra ediție We Love Retro, revine pe scena Salii Polivalente din Cluj-Napoca cu noi artiști internaționali, printre care și celebra echipa germana, care a dat startul evoluției…

- ALTERNOSFERA vor concerta la Arenele Romane din București in cort incalzit pe 8 decembrie de la ora 20:00, in deja clasicul show sold out de sfarști de an, pentru al patrulea an consecutiv ! Alternosfera este o formatie de rock alternativ, infiintata in decembrie 1998 la Chisinau. De-a lungul timpului,…

- Denis Alibec, la Crystal Palace. Ce șanse sunt ca mutatea sa se realizeze. Atacantul FCSB-ului este pe cale sa plece in iarna, iar locul lui sa fie luat de slovacul Adam Nemec (Dinamo). Alibec este dorit de Crystal Palace, ultimul loc in Premier League, cu niciun punct in 7 etape. Palace este fara…

- Sala Operei Naționale Romane din Cluj-Napoca va gazdui luni, 16 octombrie 2017, incepand cu ora 09:30, deschiderea celei de-a 16-a ediții a Festivalului Internațional al Teatrelor de Papuși și

- Multiplele schimbari aduse datei Sarbatorii Castanelor din acest an, organizarea extrem de proasta, licitatiile cu dedicatie, implicatiile penale si numeroasele incertitudini legate de festivalul reprezentativ al Municipiului Baia Mare au facut ca unele formatii sa nu mai vina pe scena. Si nu este vorba…

- Miercuri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorti a meciurilor din 16-imile Cupei Romaniei la fotbal, iar un duel interesant va avea loc in Banat: ACS Poli Timisoara se va duela cu ASU Poli Timisoara. FCSB o va intalni pe Sanatatea Cluj, CFR Cluj pe FC Botosani, iar Dinamo pe Aerostar Bacau.…

- Naționala U21 a Romaniei, lider in grupa 8 de calificare pentru Europeanul din 2019, a primit astazi o veste deosebita. Portugalia, cea mai puternica echipa din grupa, a suferit un eșec complet neașteptat pe terenul Bosniei, echipa care pana la aceasta victorie se afla pe locul cinci. Lusitanii au pierdut…

- PNL se opune contributiilor sociale de la angajator la angajat PNL se opune contributiilor sociale de la angajator la angajat. Presedintele partidului, Ludovic Orban, a apreciat la Brasov, în cadrul Consiliului National al PNL ca în cadrul PSD exista pareri diferite legate…

- Laptele si cornul vor ajunge in scolile din zona Alexandria, incepand de astazi, 9 octombrie, la aproape o luna de la debutul noului an scolare. Elevii din celalalte zone ale judetului vor primi produsele peste aproximativ doua saptamani, dupa cum promit autoritatile.

- Andrei Bivol, supranumit „avocatul lui Basescu”, pentru ca apara interesele fostului președinte al României în litigiul intentat împotriva președintelui Igor Dodon, care i-a retras cetațenia R. Moldova, s-a nascut pe 6 octombrie 1988 în satul Costești, raionul…

- Program desfașurat pentru studenții a 4 facultați din Romania. 24 de burse de studiu pentru studenți eminenți. 192.000 lei total fonduri alocate pentru anul universitar 2017-2018 Compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor greenfield din industria de prelucrare a lemnului din Romania…

- Municipalitatea consulta piata privind furnizarea modulelor necesare beneficiarului pentru implementarea proiectului "Port Cities: Innovation For Sustainabilityldquo; si realizarea obiectivelor stabilite prin contractul de finantare.Proiectul este finantat prin Programul HORIZON 2020. Primaria Municipiului…

- Aspecte ale parteneriatului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Mondiala si perspectivele bunei colaborari in continuare dintre cele doua structuri au fost discutate la intrevederea de astazi a premierului Pavel Filip cu directorul de tara al Bancii Mondiale pentru Belarus,