Almodovar, Malick, Jarmusch, Dardenne, Dolan, Bellocchio, Loach, Herzog – cele mai recente filme ale marilor regizori ai cinematografiei mondiale se vad in premiera la Les Films de Cannes a Bucarest intre 18 și 27 octombrie. Retrospectiva Claude Lelouch, focus Spania cu Albert Serra invitat special, Ziua de Aur cu caștigatoarele Palme d’Or, Ours d’Or și Camera d’Or, workshopuri de actorie, analiza de scenariu, masterclass-uri, peste 100 de filme in zece orașe sunt pregatite spectatorilor romani cu ocazia celei de a zecea ediții a Les Films de Cannes. Totodata, opt filme romanești inca nelansate…