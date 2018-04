Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Constanta anunta ca zilele de vineri, 06 aprilie 2018, si luni, 09 aprilie 2018, sunt declarate libere conform prevederilor art. 139 alin. 1 din Legea nr. 53 2003 Codul muncii, iar programul de lucru va fi reluat marti, 10 aprilie 2018. Exceptie va face Biroul decese din cadrul…

- Programul de Paște 2018 al mall-urilor și magazinelor. Lista mall-urilor deschise de Paste Nu toate mall-urile bucurestene vor fi deschise de Paste. Program AFI Palace Cotroceni, Veranda Mall, Promenada, Mega Mall, Park Lake, Baneasa, Sun Plaza, Bucuresti Mall.

- Cu prilejul Sarbatorilor de Paște, magazinele Kaufland vor avea un program de funcționare special. Sambata, 07 aprilie, ora deschiderii va fi 7:00, iar ora inchiderii va varia in funcție de magazin in intervalul orar 16:0...

- Programul transporturilor publice, utilitatilor, magazinelor si a bancilor in perioada Pastelui. Metrourile vor circula in noaptea de Inviere intre orele 23:00 - 1:00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00 la un interval de 20 minute, se precizeaza intr-un comunicat.

- In Capitala va fi organizat traditionalul Iarmaroc de Pasti. care va fi amenajat in Scuarul Catedralei.Potrivit reprezentantilor Primariei Chisinau, la iarmaroc vor fi comercializate produse alimentare specifice Sarbatorilor de Pasti – pasca, cozonac, dulciuri, articole

- CFR Calatori a anuntat ca in minivacanța prilejuita de Sarbatorile de Paște, capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii rețele feroviare in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate ...

- Amenzi in valoare totala de peste 238.000 de lei au fost aplicate, joi, de politisti in urma unei actiuni de control efectuate in piete si complexuri comerciale din Sectoarele 2, 5 si 6 ale Capitalei premergator Sarbatorilor de Florii si Pasti. Conform unui comunicat de presa al DGPMB,…

- Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca miercuri, 24 ianuarie, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise. ”Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora ziua de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane este…