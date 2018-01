Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- Apple a clarificat conditiile in care utilizatorii de iPhone pot beneficia de un pret redus pentru schimbarea bateriilor. Dupa ce, la finele anului trecut, s-a aflat ca Apple incetineste intentionat propriile iPhone-uri dupa un an de utilizare, compania americana incearca sa gestioneze situatia si sa…

- Tanarul a spus ca telefonul lui abia mai mergea asa ca a incercat si telefonul fratelui sau, acelasi model, dar achizitionat mai recent, si a observat ca al lui a mers mai bine. A mai intrebat si i s-a sugerat sa schimbe bateria telefonului. A facut intocmai si performanta telefonului s-a…

- Apple a publicat pe site-ul oficial o scrisoare prin care isi cere scuze fata de clientii sai pentru faptul ca a incetinit intentionat iPhone-urile mai vechi pentru a putea conserva mai bine bateria acestora. Recunoasterea oficiala a atras dupa sine un scandal destul de mare, iar compania din Cupertino…

- Zilnic Apple se confrunta cu procese intentate, dupa ce oficialii americani au recunoscut faptul ca micșoreaza frecvența de lucru a procesoarelor din iPhone, informeaza playtech.ro. Argumentul acestora a fost ca prin aceasta metoda, ajuta telefoanele vechi sa nu se mai inchida din senin, insa foarte…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . “Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne…

- Dupa ce a fost data in judecata in mai multe tari in urma scandalului privind reducerea performantelor pe modelele iPhone mai vechi, Apple a anuntat ca va oferi reduceri la bateriile de schimb. Compania si-a cerut scuze pentru ca nu le-a spus clar clientilor ca face acest lucru. Mai mult, Apple a promis…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Mai multi posesori de telefoane Samsung Galaxy Note 8 au postat pe internet clipuri cu problemele de incarcare ale smartphone-ului. Unul dintre utilizatori, client Verizon, a declarat pentru presa de peste Ocean ca la scurt timp de la achizitionarea terminalului acesta a refuzat sa se mai incarce dupa…

- Specialiștii se așteapta ca in anul 2018 cea mai populara aplicație de chat sa nu mai fie disponibila pentru telefoane mobile foarte vechi. Aplicația WhatsApp este folosita de mai mult de 1 miliard de persoane din peste 180 de țari. Dar, din cauza actualizarilor constante aduse de companie, este posibil…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Compania Apple este acuzata cu dovezi concrete ca incetinește, in mod intenționat, funcționarea modelelor mai vechi de iPhone. O testare sintetica a performanței procesorului de pe modelele mai vechi de iPhone arata clar ca performanța acestora se degradeaza in timp și ca acest lucru este facut deliberat…

- Deținatorii de telefoane inteligente sunt primii care se confrunta cu apariția defectelor la nivelul acestora. Orice cazatura creata din cauza neatenției poate duce la apariția defecțiunilor care necesita o cat mai rapida remediere. Pentru cei cu telefoane mai scumpe și performante, vestea aceasta este…

- Compania Google a publicat raportul privind cautarile din acest an, iar conform datelor, anul acesta au fost mai multe cautari pentru gadgeturi in general, comparativ cu anul trecut.Astfel, internauții au fost interesati sa citeasca despre Nintendo Switch, dar mai ales despre telefoanele…

- Cariera Simonei Halep este strâns legata de Gheorghe Hagi, cei doi fiind prieteni. Zvonurile spuneau ca sportiva ar fi primit 500.000 de dolari de la ”Rege”, ca ajutor în cariera. ”Acest lucru e total fals si vreau sa se stie asta din…

- Apple a anuntat ca investeste 390 de milioane de dolari in Finisar, o companie care ii ajuta sa construiasca chip-urile ce aduc functiile de distanta si adancime in cadrul tehnologiei din camera foto a unor produse precum iPhone X si AirPod, potrivit Business Insider. In urma investitiei…

- Vanzarile internationale de echipamente si servicii militare ale celor mai mari 100 de producatori de armament au crescut in 2016, dupa cinci ani consecutivi de scadere, arata datele publicate luni de Institutul International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm). Potrivit…

- ”Trebuie sa incepem sa ne punem serios problema demararii procedurilor de inițiere a unui referendum local pentru demiterea primarului municipiului Alba Iulia, domnul Mircea Hava, deoarece, cu buna știința, a incalcat Constituția Romaniei. Am primit zeci de telefoane de la albaiulieni dupa ce, la Primaria…

- - Când ați înțeles ca automobilele sunt pasiunea dumneavoastra? — Toata "nebunia" asta a început înca din facultate, chiar daca facultatea pe care am ales-o atunci nu are nici o treaba cu ceea ce fac acum. Totuși, zic eu, pasiunea din copilarie și-a spus…

- Testata pana la distrugere, noua serie de telefoane iPhone si-a aratat avantajele, dar si limitarile de care ar trebui tinut cont la momentul achizitiei. Comparate de specialistii publicatiei Consumer Reports cu varful de gama iPhone X, telefoanele iPhone 8 si iPhone 8 Plus par sa aiba unele avantaje…

- Ce spune Gigi Becali despre o ințelegere cu Armata in legatura cu Steaua: ”Se va incheia acest conflict”. Anghel Iordanescu a afirmat intr-o emisiune la Radio Europa FM ca ”mai devreme sau mai tarziu, Gigi va ajunge la o intelegere cu Armata”. Gigi Becali este increzator ca scandalul cu Armata va avea…

- Mai multi analisti au spus ca iPhone X va determina un val masiv de utilizatori de smartphone-uri mai vechi marca Apple sa le schimbe cu cel mai performant model din portofoliul companiei. Acest lucru nu se intampla, potrivit bancii elvetiene UBS. Un astfel de fenomen s-a intamplat dupa lansarea iPhone…

- Muștele pot transmite Salmonella și E-coli. E știut faptul ca muștele transmit bacterii multe și periculoase, iar o echipa de cercetatori de la Colegiul științific Eberly din cadrul Universitații Pennsylvania din Statele Unite vine sa confirme, inca o data, acest lucru. Cercetatoii au descoperit ca…

- Sa vinzi o mașina veche de 21 de ani poate fi o sarcina destul de dificila, insa nu și pentru Max Lamman. Scriitorul și regizorul american a creat o reclama creativa și amuzanta pentru a vinde mai rapid mașina iubitei sale, Carrie Hollenbeck. In scurt timp, spotul de promovare al autoturismului a devenit…

- Mai multi utilizatori care locuiesc in regiuni ale globului in care temperaturile sunt mai scazute s-au plans pe retelele sociale de faptul ca iPhone X nu mai functioneaza cand ies din casa. Concret, ecranul nu mai raspunde la niciun fel de comenzi cand temperaturile sunt reduse. Defectiunea apare…

- Noul flagship al americanilor de la Apple, iPhone X, are o problema care ridica serioase semne de intrebare. Display-ul telefonului nu mai raspunde la comenzi atunci cand este folosit la temperaturi foarte scazute. Problema a fost semnalata de mai mulți utilizatori care locuiesc in regiuni unde temperaturile…

- Este aproape imposibil ca un dispozitiv nou sa nu se lanseze cu o serie de mici probleme care pot fi rezolvate fie cu returnarea si inlocuirea pe garantie, pentru probleme hardware, fie prin update-uri software.

- Chen Ming, un designer de jocuri video din China, a cumparat 25 de smartphone-uri iPhone X pentru a-si cere iubita in casatorie. El a asezat telefoanele intr-o forma de inima, pe un „pat” de petale de trandafir, iar in mijloc a pus cutiuta cu inelul. Apoi, iubita lui Ming a fost adusa de prieteni comuni…

- Paradise Papers au dezvaluit faptul ca Apple isi tine aproape toti banii intr-un paradis fiscal. Compania are peste 250 de miliarde de dolari, cash, intr-o entitate din Jersey, Channel Islands. Daca v-ati intrebat ce poate cumpara compania cu atatia bani, va oferim mai jos cateva exemple, furnizate…

- iOS 11 este cea de-a zecea varianta importanta a sistemului de operare pentru smartphone-uri si tablete de la Apple, care vine cu multe schimbari, atat vizuale, cat si de functionalitate. In ciuda acestui lucru, se pare ca nu la fel de multi utilizatori de iPhone si iPad au ales sa treaca la aceasta…

- Unii utilizatori de iPhone-uri, care și-au instalat ultima versiune de iOS, au descoperit un bug care corecteaza automat litera mica „i” cu „A” urmat de semnul intrebarii. Utilizatorii care folosesc cel mai recent software de mobil, iOS 11.1, lansat marțea trecuta și dotat cu sute de emoji noi, au și…

- Apple a depasit estimarile de vanzari si se indreapta spre un an mai bun decat era anticipat, ceea ce a trimis actiunile gigantului american la noi recorduri, potrivit ZF.ro.Cea mai valoroasa companie din lume ar putea raporta un profit record intre companiile americane. Actiunile Apple au…

- Soția cantarețului John Legend este extrem de generoasa. Modelul Chrissy Teigen i-a facut o surpriza uriașa unei chelnerițe din Ohio. La o nota de plata de 193 de dolari, ea a lasat un bacșiș de … 1.000 de dolari. Mikayla Scott a avut parte de doua surprize, in timp ce se afla la munca, vineri seara.…

- Sistemul de operare iOS 11 a fost lansat intr-un stadiu mai putin finisat decat ne-a obisnuit Apple in ultimii cativa ani, insa compania lucreaza la actualizari rapide care corecteaza neajunsurile raportate de utilizatori si care adauga cateva functii noi pe parcurs. Noul iOS 11.1 pare sa fie un upgrade…

- Miliardarii si-au majorat averea cumulata la nivel global cu aproape 20% anul trecut, pana la un record de 6.000 de miliarde de dolari (4.500 de miliarde de lire sterline) - mai mult decat dublul PIB-ului realizat de Marea Britanie. Exista acum 1.542 de miliardari in dolari in intreaga lume, potrivit…

- Cea mai mare banca germana a fost de acord sa plateasca o suma totala de 220 milioane de dolari catre 45 de state americane pentru a pune capat unei anchete privind manipularea Libor, de doua ori suma platita de banca britanica Barclays anul trecut, relateaza Bloomberg. Acordul reprezinta…

- Mino Raiola, impresarul mai multor fotbalisti de top, precum Pogba, Lukaku, Ibrahimovici sau Balotelli, a oferit un interviu cotidianului suedez Expressen in care a discutat, printre altele, despre problema rasismului in lumea fotbalului. "In primul rand, fotbalul este cel mai democratic sport. Asa…

- Mare sarbatoare in satul Ciucur-Mingir. Dupa ce a fost renovata, una din cele mai vechi biserici din raionul Cimislia, a fost sfintita in prezenta localnicilor. Oamenii spun ca le era mila de locasul aflat intr-o stare deplorabila, de aceea s-au mobilizat si ei.

- Cu toate eforturile si inteligenta artificiala investite in securizarea propriului ecosistem mobil, Google se confrunta in continuare cu numeroase probleme de securitate cand vine vorba de Android si de aplicatiile pentru acest sistem de operare, potrivit news.ro. Pentru a creste si mai mult…

- A pornit de la zero pentru a deveni un broker faimos si peste ani si-a vandut o parte din companie pentru o suma cu mult mai multe zerouri decat cea de la care a pornit; este povestea lui Chris Gardner, un personaj care a inspirat si un film de...

- Oamenii de stiinta din Elvetia au descoperit ca 43 de kilograme de aur si 3,000 de kilograme de argint ajung in fiecare an printre deseurile devarsate de rafinarii in urma slefuirii metalelor pretioase, potrivit Bloomberg. Cercetatorii de la Institutul Federal din Elvetia pentru Studiul…

- Google a lansat smartphone-urile Pixel 2 si Pixel 2 XL. Modelul mai mic are diagonala ecranului de 5 inci, iar XL de 6 inci (aspect 18:9). Noile smartphone-uri Google vor avea cele mai bune camere de pe piata, potrivit testelor realizate de DxOMark. Astfel camera principala a obtinut un…

- Samsung va castiga cu 4 miliarde de dolari mai mult din fabricarea de parti componente pentru noul iPhone X decat va castiga din vanzarea dispozitivelor proprii Galaxy S8, potrivit WSJ, care citeaza un studiu la firmei Counterpoint. Counterpoint estimeaza ca Samsung va castiga 110 dolari…