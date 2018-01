Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Proiect HG In perioada 2015 - 2017, doar 323 de persoane au profitat de programul „Prima masina", se arata intr-un document al MFP. Potrivit acestuia, din cele 500 milioane lei alocate in acesti trei ani, doar 5,67 milioane au fost cheltuite, motiv pentru care, pentru 2018, MFP…

- In acest an, Administrația Fondului pentru Mediu va derula Programul „Casa Verde” privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, pentru care s-au alocat 44 milioane lei pentru finantarea contractelor in vigoare si 95 milioane lei pentru contracte noi si se estimeaza…

- Tranzactiile cu masini second hand - aduse din import și reinmatriculate in 2017, au ajuns anul trecut la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a…

- Tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depasit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la preturi cu…

- Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2018 ajunge miercuri pe masa presedintelui Klaus Iohannis, acesta urmand sa decida daca va emite decret de promulgare a legii, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Potrivit sursei citate, documentele ajung, in cursul zilei de miercuri, pe…

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- Unul din proiectele pentru care s-a si parafat contractul vara aceasta are in vedere modernizarea tuturor strazilor din Globu Craiovei si a altor doua din Petnic. Valoarea investitiei se ridica la un milion de euro. „Am facut proiectul tehnic si urmeaza sa-l punem pe SEAP. De asemenea, am mai depus,…

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala a depasit in octombrie 839,67 milioane lei, din care 782,68 milioane lei pentru drepturi curente si 56,994 milioane lei pentru alte plati, conform statisticilor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala. Cea…

- Comisarii Garzii Nationale de Mediu (GNM) au efectuat, in primele zece luni din 2017, un numar de 33.999 de actiuni de control la nivel national, in scadere cu 4,41% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand s-au inregistrat 35.568 de controale, fiind aplicate amenzi in valoare de circa 33,81…

- Primarul General, Gabriela Firea, si Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat astazi, la sediul Municipalitatii, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si Ministerul Fondurilor Europene, prin care cele doua institutii se angajeaza sa colaboreze pentru sustinerea…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- Doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, insumand 936,3 milioane euro, au fost cheltuiți de Romania pana acum. Bulgaria a cheltuit 9%, iar Polonia 8%, potrivit datelor Comisiei Europene. Fondul de Coeziune a beneficiat de cei mai mulți bani europeni (aproape 470 milioane de euro), urmata…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Galati (A.J.F.P.) Galati a anuntat ca in luna noiembrie 2017 a colectat 121,83 milioane lei, din care 8,67 milioane lei au provenit din activitatea de executare silita. Inspectorii fiscali au comunicat un numar de 6.073 somatii, in valoare 41,16 milioane…

- Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva". Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial…

- Dupa o mie de zile de razboi civil, peste 8 milioane de oameni risca sa moara de foame in Yemen. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.Foarte multi dintre cei aflati in pericol sunt copii, avertizeaza agentiile umanitare ale ONU.

- Clujul joaca un rol minor in piața vinului Afacerile generate de producatorii din Cluj pe piața vinului se ridica la 463.000 de euro, cu mult sub cele ale județelor lidere din Muntenia sau Moldova. Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al șaselea jucator din piața, industria vinului a revenit pe creștere…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) - Romsilva va livra pentru populatie, pana la finele acestui an, circa un milion de metri cubi de lemn de foc, o cantitate cu aproximativ 20% mai mare decat in anul precedent, pretul mediu de vanzare fiind de 150 de lei pe metru cub, fara TVA, a declarat, joi, directorul…

- Rolling Stone, revista infiintata in urma cu cinci decenii, are un nou actionar majoritar, Penske Media, dupa ce aceasta companie a cumparat 51% din totalul actiunilor, la un pret care ar fi situat peste pragul de 100 de milioane de dolari, potrivit unor surse apropiate tranzactiei. Fostul proprietar,…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit, pana in 2020, schema de ajutor pentru transportul combinat tip RO-LA, prin care se stimuleaza trecerea transportului de marfa dinspre transportul rutier catre calea ferata, in scopul reducerii emisiilor de CO2 de la ...

- Numarul mediu de pensionari a scazut in trimestrul trei al acestui an cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, ajungand la 5,224 milioane, arata ultimele date publicate de INS. Raportul mediu dintre pensionari si salariati a fost de 9 la 10, cu variatii intre diverse zone ale tarii, de la 5 pensionari…

- Numarul mediu de pensionari a scazut, in trimestrul III, cu 1.000 de persoane, ajungand la 5,224 milioane iar raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari...

- Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat ca sesiunea de inscriere in vederea acceptarii proprietarilor persoane juridice in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus se prelungeste pana la data de 6 decembrie, scrie Transport Times. 0 0 0 0 0 0

- La aceasta concluzie au ajuns oamenii de stiinta de la Universitatea din New York, scrie The Times. La acest risc sunt supuse autoturismele lansate dupa anul 2005, deoarece dispozitivele lor nu sunt capabile sa recunoasca de unde provin semnalele...

- Orasul Hong Kong are printre cele mai scumpe locuinte din intreaga lume, avand in vedere ca unele dintre cele mai luxoase apartamente din regiune ajung la un pret de 146 de milioane de dolari, potrivit Business Insider. Preturile uriase fac familiile de clasa mijlocie sa concureze pentru…

- Agenția pentru Protecția Mediului este singura instituție din Bacau care și-a depus dosar in programul Rabla, derulat de Administrația Fondului de Mediu. Cei de la APM susțin ca au nevoie de o mașina ca de aer, dupa ce au ajuns sa se roage de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La inceputul lunii trecute, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat listele cu persoanele juridice acceptate in Programul Rabla Plus (privind reducerea emisiilor de gaze și cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic). Din…

- Numarul autoturismelor rulate inmatriculate a urcat in primele zece luni la circa 426.000 de unitati, de cinci ori mai multe decat cele noi si cu 42% peste nivelul din intregul an 2016, arata datele APIA. ”Aceasta situatie este cauzata de eliminarea de la 1 februarie a.c. a Timbrului de…

- Programul „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, tendinta fiind de reducere a emisiilor de carbon, a anuntat, joi, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. “Programul „Rabla” va continua cu siguranța și la anul, pentru ca tendința este de reducere a emisiilor…

- OMV Petrom raporteaza pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 1,85 miliarde lei, de peste doua ori mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2016, in contextul cererii crescute pentru combustibili si vanzarilor mai mari. Rezultatul nu ia in calcul insa impactul supraaccizei…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul «Rabla», anul acesta a fost vorba despre o…

- "Pentru mine ca economist e o mare problema sa spui ca ai excedent de cerere agregata, ca nu-ti merge economia, cand in acelasi timp ai 4 milioane de oameni pe care nu-i contabilizezi, oameni apti de munca dar care nu au si nici nu cauta un loc de munca. Inseamna ca ai probleme serioase!", a explicat…

- Programul guvernamental Rabla va continua, cu siguranta, si in 2018, si va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, joi, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. "In legatura cu Programul Rabla, anul acesta a fost vorba despre o alocare destul…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, joi, 9 noiembrie, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul „Rabla”, anul acesta a fost vorba despre o alocare…

- Potrivit Primariei Galati, arterele rutiere vizate de lucrarile de modernizare sunt strada Traian (in zona Barierei Traian), strada Leonida Zamfirescu (Tiglina 3), strada Cerealelor si strada Dr. Carnabel (intre Basarabiei si Vasile Alecsandri. De asemenea, se va reface reteaua de canalizare a doua…

- Este baiat de bani gata și face aroganțe pe banii lui tata! Și daca tot se respecta și-a mai luat un elicopter de cateva milioane de euro. Victoraș Micula a facut publica și prima fotografie cu noua achiziție.

- Producatorul de caramizi Cemacon (CEON) a raportat in primele noua luni un profit net de 13,86 milioane de lei, in crestere cu 108% fata de perioada ianuarie-septembrie 2016, cand rezultatul net s-a ridicat la 6,67 milioane lei, arata un comunicat transmis miercuri de companie Bursei de Valori Bucuresti…

- Iasul va pierde 20 de milioane de euro daca va fi pusa in aplicare intentia guvernului de a micsora impozitul pe venit, a declarat, astazi, primarul Mihai Chirica. Aflat la conferinta de lansare a proiectului ‘Procesul comunistilor din Romania’, primarul Mihai Chirica si-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Finantare europeana de 50 de milioane de euro pentru firmele mici Banca Europeana de Investiții (BEI) a semnat cu UniCredit Bank (UCB) un acord de imprumut de 50 milioane de euro, prima finanțare acordata unei banci comerciale din Romania prin fondul european pentru investiții strategice (FEIS). "Acordul…

- Grupul KMG International (KMGI) a atins in primele noua luni din 2017 rezultate tehnologice si financiare record, unice in istoria sa de circa 20 de ani, se arata intr-un comunicat transmis luni de concernul din Kazahstan, care este si proprietarul Rompetrol. „In ultimii 5 ani, pe fondul…

- Tendinta de majorare a ratelor de dobanda la titlurile de stat va continua pe termen mediu, pe fondul accelerarii PIB-ului nominal si acumularii de riscuri la adresa stabilitatii macro-financiare, este de parere Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. Curba randamentelor…

- Milioane de utilizatori de dispozitive ce ruleaza sistemul de operare Android au fost pacaliți cu o aplicație falsa, denumita “Update WhatsApp Messenger“, potrivit Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Aplicația se gasea in Google Play Store și a fost descarcata de milioane…

- Schimbarile fiscale propuse de Guvern creeaza din ce in ce mai multe nemultumiri. Chiar daca Executivul a amanat pentru luni 'revolutia fiscala', scandalul nu s-a oprit. Predictibilitatea fiscala din tara noastra a inceput sa devina o utopie, iar romanii au parte de si mai multe dificultati.Milioane…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat vineri ca a transmis o scrisoare premierului Mihai Tudose prin care solicita Guvernului 27,5 milioane de lei pentru a rezolva ”situatia disperata” in care se afla mai multe localitati sucevene, l-a care s-a demarat blocarea conturilor…