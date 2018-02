Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Cercetatorii au numit ultima luna a iernii ca fiind cea mai daunatoare pentru sanatatea umana. Specialiștii din Marea Britanie a constatat ca anume in luna februarie cei mai mulți oameni sufera de somnolența constanta și scaderea tensiunii arteriale. Intr-un experiment au participat aproximativ 21 de…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a declarat în urma cu câteva zile ca dorește sa depuna o inițiativa legislativa prin care evaluarea elevilor din clasele primare sa nu se mai realizeze prin calificative, ci învațatorii sa foloseasca un model european. „O sa…

- Procurorul anticorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești. Iorga este acuzata de favorizarea faptuitorului și fals intelectual in forma continuata. Procurorul anitcorupție Mihaiela Iorga a fost trimisa in judecata de DNA Ploiești pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual…

- Cercetatorii care studiaza celulele stem din UConn Health au publicat recent concluziile unui studiu referitor la sindromul Prader Willi in Human Molecular Genetics. Descoperirea ofera indicii care ar putea conduce la un tratament pentru Prader-Willi,...

- Autoritatile din Tismana vor inchide in perioada urmatoare doua unitati de invatamant, ca urmare a scaderii numarului de elevi. Este vorba de Scolile primare de la Topesti si din Sohodol. Ca urmare a finantarii per elevi acordate de la bugetul ...

- Un proiect educațional menit sa vina in sprijinul elevilor, in special al celor care traiesc și invața in mediul rural, a fost lansat joi, 1 februarie, la Școala Gimnaziala nr.1 Mirșid și Școala Gimnaziala “Marcus Aurelius” din Creaca. In prezența a peste 250 de elevi, a unui numar insemnat de cadre…

- Junior Achievement (JA) Romania a deschis sesiunea de preinscrieri la programele internaționale pentru anul școlar 2018-2019. JA ofera gratuit instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe aprobate de tipul „learning by doing”, adaptate sistemului educațional romanesc, in baza parteneriatului…

- In perioada vacanței intersemestriale, autobuzele destinate elevilor nu vor circula in municipiul Satu Mare. „Stimați satmareni, Operatorul de transport public, Transurban Satu Mare anunța ca autobuzele de pe liniile speciale destinate elevilor NU vor circula in perioada 05.02.2018-11.02.2018. Va mulțumim…

- Federația Parinților critica școlile: exista o delasare inadmisibila fața de siguranța elevilor Reprezentantii parintilor si ai elevilor spun ca in scoli exista o "delasare inadmisibila" fata de siguranta elevilor, precizand ca nu se iau masuri la nivelul unitatilor scolare, administratiei locale sau…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- O școala a apelat la o metoda mai puțin obișnuita de a combate stresul în rândul elevilor, și anume a angajat un cațel în vârsta de noua saptamâni, de rasa Labrador, pentru a sta cu ei. Noul și cel mai tânar angajat al școlii din Northwood se…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) va acorda, intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in cuantum lunar de 200 de lei, pentru elevii etnici romani cu domiciliul stabil in Ucraina, care au rezultate scolare deosebite si care studiaza in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii…

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Astazi, de la ora 11, beneficiarii proiectului sunt elevii de la Scoala Gimnaziala „Gh. Marzescu", iar luni, tot de la ora 11, elevii clasei a IX-a de la Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iasi vor invata despre prim ajutor si situatii de urgente. Elevii vor invata sa inteleaga vulnerabilitatile…

- Dinozaurul de dimensiunea unei rate care traia acum 161 de milioane de ani era o prezenta impresionanta datorita culorilor sale curcubeu, conform unui nou studiu realizat de o echipa mixta de cercetatori chinezi si americani.

- Statele Uniunii Europene au adoptat o pozitie mult mai intransigenta in ceea ce priveste conditiile pentru o intelegere cu privire la perioada de tranzitie cu Marea Britanie, cerand termeni stricti in ceea ce priveste imigratia, acordurile de liber schimb comercial si drepturile de pescuit, informeaza…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a identificat mutatiile unei gene care ar putea sta la originea unor cazuri de obezitate, reusita oferind posibilitatea obtinerii unui tratament in lupta cu aceasta epidemie mondiala, informeaza Science Daily, potrivit AGERPRES. Citeste si: Kelemen…

- Elevii nu mai au voie sa efectueze "serviciu" pe școala, nu mai pot ține la ei telefoanele mobile in timpul orelor, dar nici nu pot sancționați prin a fi dați afara de la cursuri, daca nu poarta uniforma, stabilește Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar,…

- Regimul de la Teheran a interzis predarea limbii engleze in scolile primare din Iran, in contextul in care ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a afirmat ca invatarea din copilarie a acestei limbi deschide calea unei "invazii culturale" occidentale.

- Mai bine de jumatate din școlile din Gagauzia nu sint pregatite sa implementeze programul privind alimentația gratuita a tuturor elevilor, care va intra in vigoare din 1 ianuarie. Și asta deoarece nu dispun de spațiile necesare. In Liceul "Valentin Mașcov" din Ceadir-Lunga invața 745 de elevi, dintre…

- Noile tehnologii aparute in 2017 vor influenta major economia, medicina, cultura si chiar tehnicile diplomatice. Unele dintre acestea deja sunt folosite si se dezvolta in continuare, altele vor putea fi puse in aplicare la scara larga mai tarziu. 1.Sistemul electronic ce vindeca paralizia.…

- Astfel, oamenii sunt indemnați sa ajunga in total la 1.600 de calorii pe zi pentru mesele principale și 200 de calorii pentru gustarile dintre mese. Caloriile sunt imparțite astfel: 400 de calorii pentru micul dejun, 600 pentru pranz și 600 pentru cina. Totalul este de 1.600 de calorii,…

- Midiile din aparent foarte curatele ape arctice detin cele mai mari concentratii de plastic dintre toate midiile testate de-a lungul coastei Norvegiei, potrivit unui studiu realizat in aceasta luna de cercetatorii de la Norwegian Institute for Water Research (NIVA). Fragmentele de plastic…

- Cea mai mica felicitare de Craciun din lume a fost creata de cercetatorii din Marea Britanie, care spun ca 200 de milioane de exemplare ale acesteia ar incapea pe suprafata unui timbru postal clasic, informeaza Reuters.

- Scriitori, profesori si elevi din judetul Salaj vor incerca sa gaseasca raspunsul la intrebarea “Sunt jurnalistii scriitori?”, in cadrul unei activitati a proiectului “Ca la carte”, inițiat de catedra de limba romana, limba maghiara și limba latina de la Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalau, in…

- "Super-eruptiile" vulcanice, despre care cercetatorii afirma ca au potentialul de a ameninta civilizatia umana prin expulzarea a miliarde de tone de cenusa in aer, par sa se produca mai frecvent decat estimau oamenii de stiinta, potrivit unui studiu publicat recent si bazat de date statistice, informeaza…

- Tensiunea arteriala tinde sa scada cu 14 ani inainte de moarte, este una dintre concluziile unui studiu publicat in jurnalul American Medical Association Internal Medicine. Cercetatorii din cadrul Universitatii Exeter din Marea Britanie au analizat 46.634 de rapoarte medicale ale cetatenilor britanici…

- In imaginile difuzate de dailymail.co.uk se poate vedea cum in timp ce complicele lui ii distragea atentia batranei, aratandu-i niste produse din raft, romanul Catalin Mihai Verea, in varsta de 44, ii sustragea portofelul in care femeia avea 75 de lire. Fapta lor a fost inregistrata de camerele…

- Timpul de consultare mai scurt a fost asociat cu o stare de sanatate precara in ceea ce-i privește pe pacienți și cu epuizare profesionala in ceea ce-i privește pe medici, explica dr. Greg Irving de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie și colegii sai intr-un raport publicat online la 8 noiembrie…

- Cum ii facem pe copii sa doarma cat si cand trebuie? Oboseala in randul elevilor a devenit un lucru obisnuit. In fața acestui fenomen, profesorii si parinții se gandesc la note, iar medicii la sanatate. In primul rand, trebuie sa spuna „Noapte buna!” telefoanelor si tabletelor cu mult inainte de ora…

- Scolile de stat, dar si gradinitele vor fi obligate sa ceara situatia vaccinarilor obligatorii pentru toti copiii care se inscriu in colectivitate. Cel putin asa arata un proiectul de Lege privind vaccinarea obligatorie, aprobat de Senat si care urmeaza sa mearga, marti, la Comisia pentru Invatamant…

- Comisarul european pentru cercetare, stiinta si inovare, Carlos Moedas, spune ca Romania are rezultate bune in ceea ce priveste domeniul cercetarii si inovarii. Intrebat daca considera ca reforma fiscala care va afecta nivelul salarial al cercetatorilor din tara va avea impact asupra domeniul cercetarii…

- Programele de spyware au scopul de a colecta informatii despre o persoana sau organizatie fara stirea acestora si sa trimita datele colectate altor entitati fara acceptul utilizatorului. Pot, de asemenea, sa preia controlul asupra dispozitivului, fara ca utilizatorul sa stie. Aceste aplicatii…

- O mama din Marea Britanie cere ca “Frumoasa din Padurea Adormita” sa fie interzisa la clasele primare din cauza ca printul o saruta pe printesa fara acordul ei si promoveaza “un comportament neadecvat”, relateaza Telegraph .

- Seria inspecțiilor generale, așa numitele RODIȘ-uri, continua in aceasta saptamana cu școlile din Suraia și Biliești. Inspectori coordonatori vor fi Vica Minca la Suraia, iar la Biliești Tincuța Zahariuc. In paralel, cei doi inspectori șefi al ISJ vor avea un grafic de inspecții neanunțate, conform…

- Livrarea in depozitele de carte școlara a tranșei a treia de manuale școlare destinate elevilor de clasa a V-a a fost finalizata, ieri, in intregime in 39 de județe, conform datelor centralizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). ...

- The Times face dezvaluiri pe baza unui studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit caruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia in zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.Potrivit…

- "Programul National de Diabet al CNAS consuma 960 de milioane de lei pe an in tratamentul a aproape 800.000 de pacienti. Ce am facut in mandatul meu in ceea ce priveste depistarea diabetului si in ceea ce priveste tratamentul diabetului: asa cum stiti, in programul de guvernare am avut prevazut faptul…

- Polițiștii de prevenirea criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași desfașoara activitați pentru creșterea siguranței in incinta și in zona adiacenta a școlilor și liceelor din județul Calarași. In perioada 06 – 10 noiembrie 2017, polițiștii de prevenirea criminalitații impreuna…

- Amatorii de vin au un motiv in plus sa ramana fideli bauturii preferate. Cercetatorii din Marea Britanie afirma ca un consum rațional al vinului poate contribui la incetinirea procesului de imbatranire a organismului.