Programele de ajutor extern au un efect temporar si neglijabil in reducerea migratiilor, potrivit unui studiu

- O universitate din Romania a facut cunoscute rezultatele unui studiu despre cat de sigur este sa mananci zapada. Despre concluzii se vorbeste intr-un material publicat de Associated Press News.

- Reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta a afectat puternic bugetele primariilor. Este vorba de sute de milioane de euro in cazul celor peste 40 de primarii care fac parte din Asociatia Municipiilor din Romania, potrivit ProTv.

- Numarul migrantilor care au decedat in apropierea frontierei dintre SUA si Mexic a crescut in 2017, chiar daca numarul tentativelor de trecere a granitei a scazut, arata un raport al ONU, potrivit The Guardian .

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- Sigur va amintiți de isteria naționala de acum cateva luni cu presupusul joc „Balena Albastra”. In lipsa de alta activitate notabila la Ministerul de Interne sau la Primaria Capitalei, Carmen Dan și Gabriela Firea au pornit o campanie media impotriva acestui fenomen.

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC),…

- Exista premise pentru reducerea tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor cu pana la 20%, a declarat premierul Pavel Filip in deschiderea sedintei de miercuri, 31 ianuarie, a Guvernului, precizand ca s-a tras aceasta concluzie in urma analizelor facute la mai multe sedinte cu responsabili…

- Patronatul producatorilor de medicamente din Romania solicita masuri guvernului in așa fel incat sa fie susținute producțiile din țara și sa se reduca dependența fața de importuri. Producatorii se plang de taxa clawback, care a dus la stagnarea investițiilor din domeniu, dar și de lipsa unor demersuri…

- Prim-ministrul britanic Theresa May este presata de membrii Partidului Conservator pentru a oferi mai multa claritate asupra dorintelor Marii Britanii privind acordul pentru Brexit, altfel va risca un vot de neincredere din partea membrilor propriului partid, informeaza The Guardian, citat de news.ro.Conform…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca, în 2018, Clujul va aloca bani pentru realizarea unui studiu de prefezabilitate în vederea introducerii metroului. ”Proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2018 este de 257 de milioane de euro, în…

- In anul Centenarului Marii Uniri, atragem atentia asupra faptului ca toti cetatenii Romaniei ar trebui sa asimileze valorile care stau la baza formarii identitatii nationale si a atitudinilor civice. Realizarea acestor atitudini civice moderne este un proces de durata, proces care poate fi asigurat…

- Dinya Rasool a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. "Fața imi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul imi pulsa și era plin de puroi. Ma simțeam ca un monstru", a marturisit tanara. Specialistii avertizeaza. Vopseaua de par creste riscul de cancer Intamplarea…

- Tehnicile ce vizeaza manipularea radiatiei solare pentru a atenua fenomenul de încalzire a climei ar putea sa provoace, daca ar fi întrerupte brusc, disparitia mai multor specii din flora si fauna salbatica, a avertizat un studiu american publicat luni, informeaza AFP. "O încalzire…

- Autoritatile din Venetia au anuntat ca vor lua masuri dupa ce patru turisti japonezi au primit o nota de plata de 1.100 de euro la un restaurant, unde au comandat patru portii de friptura, un platou cu peste si pahare cu apa, scrie The Guardian, citat de News.ro. Alte trei femei din acelasi grup de…

- Arbitrul telecom (ANCOM) a propus luni scaderea tarifelor intre operatori atunci cand un client isi pastreaza numarul de telefon, dar isi schimba furnizorul. “Tinand cont de volumul semnificativ de numere portate la nivel national in ultimii ani si de faptul ca aceste tarife au fost stabilite in anul…

- Unul din cinci copii se declara multumit cu o relatie exclusiv online, fara sa întâlneasca niciodata persoana respectiva, este concluzia unui nou studiu preluat joi de Press Association. Analiza, realizata de organizatia nonprofit Internet Matters, scoate la iveala faptul ca unul din patru…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Cei care considera ca uleiul de peste are multiple calitați ar trebui sa se informeze suplimentar. Noi studii de laborator pun la indoiala avantajele generale ale folosirii uleiului de peste, mai ales proprietatea sa, de a preveni atacul de cord la persoanele care au risc de apariție

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, Post-ul 5 % din posturile din instituțiile publice vor fi ocupate, temporar, de tineri din sistemul de protecție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- 1.601 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna ianuarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: operator introducere, validare și prelucrare date (120),…

- Potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, care citeaza date din 2016, aproape 14% dintre romani susțin ca nu reușesc sa iși incalzeasca locuințele corespunzator. Aceasta cifra plaseaza Romania pe locul 7 in topul principalelor tari din UE dupa procentul populatiei care intampina dificultati in…

- Dupa ce a scazut procentul aferent contributiior la Pilonul II, Guvernul ingroapa treptat programul “Prima Casa”, reducand finantarea cu un sfert, consider senatorul PNL, Iancu Caracota, cerand majorarea plafonului alocat acestui program.

- Culoarea anului 2018, o nuanta de mov botezata ultra violet - a fost aleasa de celebrul Institut Pantone, considerat autoritatea internationala in materie de culori, si o vom regasi in moda, design interior si arta.Citeste si: Noi schimbari in invatamant! Discipline suplimentare pentru liceeni,…

- Un lider de succes in Romania e cel ce isi motiveaza angajatii, gandeste strategic, e deschis la schimbare, citeste mult si se perfectioneaza continuu. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu numit „Profilul liderului din Romania“, realizat de compania Mkor Consulting. Cercetarea a fost facuta…

- Supa de usturoi ar putea fi o alternativa potrivita pentru persoanele care vor sa evite antibioticele. Supa de usturoi poate fi pana la de 100 de ori mai eficienta decat antibioticele, sugereaza un studiu realizat de Universitatea din Washington.

- Persoanele care vor traversa frontiera moldo-ucraineana prin punctul de trecere a frontierei ”Palanca” vor fi supuse unui singur filtru de control, iar timpul de așteptare in vama se va reduce cu circa 20 %. Aceasta este posibil odata cu lansarea controlului comun in punctul de trecere instituit temporar,…

- In urma cu o saptamana, un tanar din Mehedinți a dat o spargere la o vila din cartierul Preajba care aparține patroanei unui atelier de confecții din Tg-Jiu, de unde a furat 28 de geci de lux. Patroana calcata de hoți e Marilena Popescu, o femeie bogata, cu proprietați imobiliare in Gorj…

- Rusoaicele care au fost victime ale batailor in familie sunt obligate sa plateasca amenzi in locul agresorilor, și asta daca supraviețuiesc, scrie The Guardian, citand activiști pentru apararea drepturilor omului din Rusia. Potrivit site-ului domesticviolence.ru, 16 milioane de femei sunt anual victime…

- Ministrii au anuntat ca si-au propus ca in anul 2030 cel putin 27% din energia electrica a blocului comunitar sa provina din surse regenerabile, in crestere fata de o tinta de 20% propusa pentru 2020.In luna octombrie, Parlamentul European a facut un apel ca tinta in domeniul regenerabilelor…

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70- dintre ele contineau…

- Facebook. Un fost director executiv al Facebook a declarat ca se simte extrem de vinovata din cauza faptului ca a muncit pentru un "instrument care sfâșie modul în care funcționeaza societatea", alaturându-se astfel unui val de critici la adresa gigantului social media.…

- Propunerea legislativa privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, recent inregistrata la Senat pentru dezbatere, propune reducerea impozitelor pe care romanii le platesc statului pentru deținerea unei mașini sau motociclete. Pentru a se putea aplica, proiectul…

- 90% dintre respondentii unui studiu realizat la nivel european, printre care fermieri, oameni de afaceri, consumatori, sau membri ai unor organizatii sau guverne au recunoscut ca pe lantul alimentar, de la producator la raft, au loc diverse practici comerciale incorecte. Comisia Europeana face un nou…

- Doar 20% dintre IMM-urile romanești desfașoara in prezent activitați de export, contribuind cu 25% la exporturile totale din Romania, releva un studiu realizat recent de UPS și Kantar Millward Brown.

- Moscova si Washingtonul pot coopera mai activ in Siria, precum si in alte probleme internationale, a declarat, duminica, Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, adaugand ca cele doua state pot rezolva probleme de securitate din intreaga lume, relateaza site-ul agentiei Tass, conform Mediafax.”Am…

- Misterioasa scriitoare Elena Ferrante, autoarea Tetralogiei napolitane „Prietena mea geniala“, pregateste o noua scriere, potrivit editorului, la mai bine de un an de cand un jurnalist a pretins ca a descoperit cine se afla in spatele pseudonimului, potrivit The Guardian.

- Acordul privind reducerea productiei dintre Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) si producatorii de titei din afara cartelului ar putea fi prelungit, a afirmat miercuri ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, transmit Itar-TASS si Reuters. Producatorii de titei din afara…

- Hidrocentrala de pe Nistru influenteaza intr-o maniera foarte periculoasa securitatea locutorilor din Republica Moldova, dar si din Ucraina, chiar daca impactul pentru cetatenii ucraineni nu este atat de vizibil in prezent.

- Municipalitatea achizitioneaza personal in baza unui acord cadru cu o durata de 48 de luni pentru serviciul de asigurare de personal, necesar transportului personalului directiilor Primariei municipiului Constanta in vederea rezolvarii problemelor cetatenilor.Valoarea totala estimata a achizitiilor…

- Cele sapte programele de inzestrare ale Armatei Romane sunt in curs de realizare, planul fiind ca mare parte din aceste arme sa fie fabricate in Romania. Va fi un prilej pentru retehnologizarea societatilor din curtea ROMARM, demers strict necesar dupa cum recunostea si Ministerul Economiei cu ceva…

- Majoritatea romanilor sunt nemultumiti de calitatea serviciilor de taximetrie, dar nu sunt de acord sa plateasca mai mult pentru o cursa de taxi, chiar daca asta ar insemna un grad mai mare de confort, in conditiile in care o treime dintre romani iau taxiul de cateva ori pe an,

- Conservatorii britanici au fost acuzati ca au semnat o declaratie prin care se atesta faptul ca animalele nu pot simti durere, multe organizatii de protectia animalelor organizand proteste pentru a-si expune dezaprobarea. Se pare ca toate acestea au fost cauzate de o dezinformare, o intelegere gresita…

- Potrivit expunerii de motive a hotararii CGMB, proiectul presupune amenajarea de catre Administratia Strazilor Municipiului Bucuresti a mai multor treceri de pietoni nesemaforizate care sa fie iluminate pe baza unor senzori, care vor detecta pietonii angajati in traversare si vor creste astfel gradul…

- Comisia Europeana a propus luni un plan de actiune pe doi ani vizand reducerea decalajului salarial intre femei si barbati, dupa ce a constatat progrese insuficiente in ultimii cinci ani, potrivit Agerpres.

- Aproape 40% dintre antreprenorii romani se implica direct in activitațile de marketing ale organizației, iar 24% dintre manageri iși promoveaza firma in special prin participarea la evenimente, potrivit unui studiu de specialitate, remis vineri AGERPRES. Datele acestui studiu releva ca liderii…

- Activistii avertizeaza asupra implicatiilor legislatiei care ne-ar putea trimite inapoi cu 50 de ani. Noua lege din Irak le-ar permite clericilor musulmani sa decida asupra contractelor de casatorie, acestia avand posibilitatea chiar de a legaliza casatoria pentru copii de noua ani, scrie The Guardian.

- Proiectul prevede ca persoanele care au comis o infractiune grava, iar inaintea sau in timpul urmaririi penale ori al judecatii denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit astfel de infractiuni, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor…