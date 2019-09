Stiri pe aceeasi tema

- ,,Astazi, Romania se bucura de reputatia de a fi conservat, cel mai deplin – pe plan european –, tehnica si arta olaritului traditional. Orasul Sibiu este considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase si bine conservate orase istorice din Romania si Europa. Cetatea medievala a Sibiului, ramasa intacta…

- Alunele romanesti sunt pe gustul italienilor, care investesc in culturile de la noi. O plantatie de aluni din Timis, cea mai mare din Europa, produce materie prima pentru marile branduri de ciocolata din lume. Investitorii au pariat pe potentialul agricol al zonei si au tras lozul castigator: Anual…

- Drumurile „criminale” din Romania se vor regasi intr-un reportaj al postului britanic BBC, pornind de la faptul ca țara noastra este pe primul loc in Europa la rata accidentelor mortale. Britanicii au relizat și un protest al inițiatorului protestului #șieu, cel care a construit primul metru de autostrada…

- Sursa unei scurgeri uriașe de material radioactiv care a plutit deasupra Europei in 2017 este o unitate nucleara din Rusia, au descoperit oamenii de știința dupa o ancheta de doi ani. In urma acestei scurgeri, in atmosfera a fost eliberata o cantitate de radiații de pana la 100 de ori mai mare decat…

- Populatia Germaniei a atins un nivel record de peste 83 milioane de persoane, anul trecut, in mare parte datorata migratiei din Europa de Est, Romania figurand in topul clasamentului, scrie Reuters.

- Doctor Anna Fisher, una din primele femei astronaut din lume, s a intalnit vineri, 5 iulie, cu studentii Academiei Tehnice Militare "Ferdinand I", in cadrul vizitei pe care astronautul american o efectueaza in Romania cu ocazia sarbatoririi a 50 de ani de la prima aselenizare misiunea Apollo 11.Potrivit…

- In prezent, 12% din femei ar putea sa se aștepte ca vor face un cancer de san pe parcursul vieții. Riscul e similar și pentru cele care au implanturi mamare. Pentru a putea oferi șansele cele mai mari de vindecare, medicii recomanda controale periodice si tratament instituit din timp de echipe de…