Programatorul suedez prieten cu Assange, eliberat de un tribunal din Ecuador

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul Justitiei al SUA a anuntat joi inculparea lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, pentru înca 17 capete de acuzare pentru încalcarea legii anti-spionaj, un anunt care a declansat imediat proteste din partea aparatorilor libertatii presei,

- Ecuadorul a acceptat sa confiste si sa predea Statelor Unite ale Americii documentele si materialele informatice ale lui Julian Assange aflate la Ambasada ecuadoriana de la Londra, a afirmat apararea fondatorului WikiLeaks, invocand un document atribuit justitiei ecuadoriene,

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost condamnat la aproape un an de pușcarie pentru ca a incalcat termenii eliberarii pe cauțiune. In 2012, el s-a refugiat in interiorul ambasadei statului Ecuador din Londra. A stat șapte ani acolo și a ajuns pe mana autoritaților doar dupa ce șeful statului…

- In 2010 Wikileaks oferea publicului inregistrarea video de mai sus, „Collateral Murder”, care arata uciderea de catre armata americana a unor civili irakieni și a doi jurnalisti Reuter in 2007. Inregistrarea a fost oferita Wikileaks de catre Bradley Edward Manning, fost analist de Informații din cadrul…

- Julian Assange a incercat sa creeze un "centru de spionaj" in ambasada Ecuadorului la Londra, a afirmat duminica presedintele ecuadorian, Lenin Moreno, motivand decizia sa de a-i retrage azilul fondatorului WikiLeaks care a fost arestat joi, relateaza AFP. Lenin Moreno, ajuns la putere in 2017, si-a…

- Un barbat din Bihor a disparut de doua luni de acasa, ia polițiștii și familia il cauta din luna februarie. Dorin Malița, in varsta de 52 de ani, a plecat de acasa, din comuna Șomi, sat Ursad, iar de atunci apropiații nu mai știu nimic de el. Omul a mai disparut de acasa, dar de fiecare data polițiștii…