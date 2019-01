Program unic de reabilitare a dependentilor de droguri Romania a devint tinta favorita a celor care distribuie droguri. Daca, in urma cu 10 ani, tara noastra era doar pentru tranzit, lucurile s-au modificat major. Astfel, tinerii au devenit, incet, incet si consumatori de droguri de mare risc. Pe de alta parte, intre tineri s-au format adevarate echipe de supravietuitori care incearca sa lupte […] Program unic de reabilitare a dependentilor de droguri is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opt tineri din intreaga tara sunt internati intr-un centru dedicat dependentilor de droguri deschis in orasul Jimbolia, din judetul Timis, unde urmeaza un program de reabilitare timp de un an, perioada in care nu au voie sa vorbeasca decat cu familia, nu au acces la Internet si nici telefon mobil.

- Varsta medie de debut in consumul de droguri in Romania este de 10-11 ani, spun reprezentanții Agenției Naționale Antidrog. Potrivit acestora, ca cel mai consumat drog din Romania este canabisul, iar cele mai vulnerabile categorii in ceea ce privește consumul sunt cele...

- Lantul de iubire dintre Romania si comisarul european Corina Cretu a crapat. I-au zanganit zalele si acum se imprastie pe dusumele. De fapt, nu de lantul de iubire dintre ea si Romania cred ca este vorba, ci de cel dintre ea si PSD. Este doar o chestiune de viziune. De aici, tara se vede formata […]…

- Cea mai tare trupa de metal din Romania, Bucovina, sustine pe 8 decembrie, pe scena Arenelor Romane din Bucuresti, traditionalul concert de Sarbatori, ocazie cu care va fi lansat un nou material discografic, intitulat „Septentrion“.

- Un tricolor de 300 de metri patrați va ajunge miercuri la Alba Iulia, dupa ce a strabatut, timp de mai bine de doua luni, toate județele Romaniei. “Caravana Tricolorul este poate cel mai important și incarcat de emoție proiect din Anul Centenar și e o bucurie imensa pentru noi, tinerii liberali, ca…

- UNPR a organizat vineri, 23 noiembrie, la Monumentul eroilor militari cazuti la datorie in teatrele de operatii si pe teritoriul national, din Parcul Tineretului, un eveniment de marcare a centenarului Marii Uniri. Cu aceasta ocazie, presedintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, a facut apel la unitate…

- “Aceste proiecte de investitii care vor fi dezvoltate cu sprijinul guvernamental vor aduce plus valoare economiei romanesti prin efectul de multiplicare. Este vorba despre investitii in domenii cu impact major in economie, cu impact economic, dar si impact social si ma refer la industria auto, industria…

- Cursul de schimb pentru dolar, care in Romania este cotat prin paritate cu euro, a atins un nou maxim al ultimelor 16 luni: 4,1141 lei, cu 0,45%, mai mult decat luni. Cel mai recent, la data de 22 iunie 2017 dolarul a fost cotat mai sus de atat, in raport cu leul, la 4,1096 lei. […] Dolarul a luat-o…