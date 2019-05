PROGRAM SPECIAL de Ziua Parlamentului Republicii Moldova. De ce surprize vor avea parte vizitatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Alba Iulia vine in sprijinul celor care doresc sa viziteze Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia cu prilejul ”Nopții Muzeelor”, prin introducerea unor curse dus – intors din mai multe zone ale orașului spre Hotel Cetate. Costul unui bilet este de 2,5 lei la dus, iar…

- Evenimentul „Noaptea Muzeelor” este organizat sambata, 18 mai 2019, intre orele 18,00 si 00,00. Vizitatorii pot intra fara taxa la toate expozitiile si spectacolele organizate de amintitul muzeu din Galati.

- Noaptea Muzeelor reprezinta un eveniment cultural prin care numeroase muzee, in parteneriat cu diverse alte institutii de cultura, isi deschid in mod concomitent anual liber portile, pana tarziu in noapte.Debutul acestui gen de eveniment s-a petrecut in 1997 la Berlin, iar conceptul de acces gratuit…

- Cu prilejul Zilei Internationale a Muzeelor, institutia de cultura isi deschide portile sambata, 18 mai, intre orele 18:00 24:00, pentru a le oferi, gratuit, vizitatorilor o incursiune nocturna in universul satului traditional.Ultima intrare se face la ora 23:30. Potrivit Primariei Constanta, pe langa…

- Direcția de Evidența a Persoanelor Timișoara vine in sprijinul locuitorilor care au nevoie de eliberarea unui nou act de identitate. Reprezentanții instituției anunța ca ghișeele vor fi deschise și sambata, 4 mai, intre orele 08.30 – 13.00. Decizia a fost luata cu scopul de a reduce cozile dupa minivacanța…

- Program special al metrourilor, in noaptea de Inviere: pana la ora 1.00, garniturile vor circula la un interval de 10 minute; liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg parcursul noptii, relateaza News.ro.Citește și: CARNAGIU pe DN1! Accident rutier MORTAL: doi copii au murit, iar…

- Metrorex anunta ca, in noaptea de Inviere, garniturile vor circula la un interval de aproximativ zece minute, pana la ora 1.00, ulterior circuland cu o frecventa de 20 de minute. Totodata, liniile de tramvai 1/10 si 41 vor functiona pe intreg parcursul noptii, cu interval de succedare marit, anunta…

- In an electoral, partidele politice se intrec in acte de binefacere și abordeaza strategii prin care sa atraga capital electoral. Reprezentanții ALDE Gorj, de exemplu au anunțat intr-o conferința de presa ca se vor implica in perioada urmatoare in acțiuni de ecologizare in localitațile din județ, schimband…