Stiri pe aceeasi tema

- „O seara memorabila”, cu „atmosfera excepționala”, „un veritabil eveniment cultural” – astfel a fost caracterizat spectacolul pe care Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” l-a susținut in Qatar la sfarșitul saptamanii trecute. Read More...

- *”Jazzul se interpreteaza din inima. Poti chiar trai prin el. Iubiti-l intotdeauna”. ( Louis Armstrong ) Cel mai longeviv festival de jazz din Romania iși așteapta spectatorii la Sibiu, in a doua jumatate a lunii mai. Read More...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Țara Romaneasca vor fi marcați și la Alba Iulia. Incepand cu ora 12.00, studenții și liceeni basarabeni ii așteapta pe albaiulieni sa vina alaturi de ei in Piața Cetații pentru a celebra impreuna ziua de 27 aprilie. Evenimentul care se va incheia cu o hora va…

- Ședința solemna în Parlamentul de la București cu ocazia sarbatoririi Centenarului Unirii Basarabiei cu România. Sarbatoarea Unirii cu patria-mama este celebrata pe ambele maluri ale Prutului.

- La Iasi vor fi organizate, marti, un Te Deum la Catedrala Mitropolitana si o serie de evenimente si manifestari cultural artistice pentru a marca Centenarul Unirii Basarabiei cu Romania, potrivit unui comunicat de presa al Primariei Iasi. "Intrucat, incepand cu decembrie 2016, marcam implinirea…

- Consilierii judeteni vor veni astazi cu noaptea-n cap la sedinta ordinara a CJ. Explicatia consta in suprapunerea acesteia cu ziua in care se implinesc 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Pe parcursul zilei, Consiliul Judetean si Mitropolia Moldovei si Bucovinei vor organiza o serie de activitati…

- Comisiile de specialitate, special constituite la nivelul Consiliului Județean Cluj, au incheiat procesul de evaluare și selecție a celor 735 de proiecte depuse de catre organizațiile non-profit și de entitațile publice din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii…

- Banca Nationala a României lanseaza luni în circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, informeaza banca centrala, printr-un…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic un set de trei monede de aur, argint și tombac cuprat și o moneda din alama, pentru colecționare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, incepand cu data de 26 martie 2018. Aversul monedei din aur reda ,…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic un set de trei monede din aur, argint si tombac cuprat si o moneda din alama, pentru colectionare, dedicate implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, informeaza banca centrala. Moneda din aur va avea o valoare…

- Fruntas al Partidului National Moldovenesc si unul dintre promotorii Unirii Basarabiei cu Romania. A fost presedinte al Consiliului de Ministri al Republicii Independente Moldovenesti, apoi ministru de stat, reprezentand Basarabia, in patru guverne interbelice. Arestat la 5/6 mai 1950, ar fi murit –…

- In cursa pentru viitorul autoturism de succes, Dacia inca intarzie cu o mașina electrica. Pana va fi un anunț oficial in acest sens, te poți bucura de un concept creat chiar la Pitești. Conform lui Jean Christophe Kugler, președinte Dacia pe Europa, compania ia in calcul dezvoltarea unui model electric…

- Radu Tudor a vorbit in emisiunea "Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre faptul ca Romania a platit amenzi de milioane de euro la CEDO.Potrivit bilantului pe anul trecut al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Romania a platit, in anul 2017, 2.296.451 de euro pentru nerespectarea…

- Casa de Cultura din Odobesti organizeaza miercuri, 21 martie, de la orele 15, manifestarea „Basarabia, pamant romanesc”, cu ocazia aniversarii unui secol de la votarea pe 27 martie 1918, in Sfatul Tarii din Chisinau, a Unirii Republicii Democratice Moldovenesti cu Regatul Romaniei.

- DIALOGURI BARLADENE – BASARABENE La Muzeul “Vasile Parvan” a avut loc sambata, 17 martie, un eveniment deosebit, marcat de intreaga Loja Masonica – reprezentantii din Barlad si Vaslui, precum si din Republica Moldova. Asociatia “Manolache Kostake Epureanu”, condusa de Dan Hurduc, un important om de…

- Jurnaliștii de la Kanal D au facut un videoreportaj in Salina Turda, prezentat in cadrul emisiunii ”Asta-i Romania!”, in care au laudat ceea ce s-a facut aici, menționand și faptul ca Salina Turda a devenit obiectivul turistic numarul 1 al Romaniei. Read More...

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Comisia Europeana a aprobat pentru Romania suma de 272 de milioane euro pentru constructia autostrazii Sebes-Turda. Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- 24 mai 1939 a fost o zi de neuitat pentru romani. Intregul neam romanesc se freca la ochi nevenindu-i a crede ca echipa naționala de fotbal a Angliei este in Capitala. Șocul resimțit la apariția inventatorilor fotbalului in urbea de pe Dambovița ar echivala in ziua de astazi poate doar cu un meci intre…

- Municipiul Turda face parte din grupul celor 35 de localitați din Romania și a celor 5 localitați din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, a caror strategii de dezvoltare locala (pentru comunitați marginalizate) a fost selectata și acceptata la finanțare (lista finala), dupa evaluarea proiectelor depuse,…

- EVENIMENT DE TOP IN MEDICINA, LA SIBIU! In perioada 02-03 martie 2018, la Sibiu, Hotel Ibis, se va desfașura ediția inaugurala, a conferinței “Zilele Dermatologiei la Sibiu”, cu tema „Dermatologia – fata si interfata in Medicina”. Evenimentul este organizat cu sprijinul Societații Romane de Dermatologie,…

- A fost inca o noapte geroasa peste Romania. Temperaturile au scazut de la o ora la alta, iar oamenii strazii sunt cei mai expuși degeraturilor și chiar pot muri de frig. Centrele special amenajate pentru ei de primarii sunt salvatoare.

- O noua ediție de succes a acestui concurs s-a desfașurat la Salina Turda. Au raspuns invitației Salinei in calitate de parteneri Arcașii Romanei, Beretele Verzi și compania BEAWPAW Romania. Aproximativ 80 de adulti si 15 copii si-au aratat indemanarea arcaseasca in doua runde de tragere pe cele 12 tinte…

- Tradiții nipone la Muzeul Etnografic al Transilvaniei FOTO Peste 200 de persoane au participat la vernisajul expoziției Tradiții Nipone de la Muzeul Etnografic, cea mai mare expoziție de obiecte japoneze prezentata pana acum publicului clujean. În deschidere, s-au adresat publicului Ioan…

- Zilele trecute, Holzindustrie Schweighofer a refuzat un astfel de transport dupa ce sistemul Timflow a emis o alerta privind livrare acestuia. Locul de origine declarat in documentele insotitoare nu coincidea cu datele inregistrate in sistemul Timflow si prin urmare livrarea a fost respinsa, iar…

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.

- Presedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat ca pentru urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice de iarna va fi creat un program special, astfel incat Romania sa se prezinte mult mai bine decat la Pyeongchang.“Dupa aceasta editie a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, vom face o analiza…

- In vestul țarii a circulat, in acest sfarșit de saptamana, un tren special. Ministerul Transporturilor anunța ca, ieri, a fost pus in circulație un tren-proba de transport combinat, pe relația terminal Curtici – Simeria – Petroșani – Craiova. Trenul a fost incarcat cu opt camioane și a ajuns la destinație…

- In afara de faptul ca este cea mai intinsa insula de pe Terra, Groenlanda are si cea mai mica densitate a populatiei umane, avand doar 57.000 de locuitori. Chiar daca este o regiune izolata si care la prima vedere pare plictisitoare, realitatea...

- Dacia și Federația Romana de Handbal (FRH) au decis sa incheie un parteneriat destinat sa susțina performanța intr-unul din cele mai indragite și apreciate sporturi de echipa din Romania. Ca urmare a acestui acord de colaborare, Dacia devine partenerul tehnic al FRH la nivelul echipelor de seniori ale…

- Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani post decembriști din punct de vedere al tabloului macroeconomic. Pentru 2017 avem urmatoarele date oficiale: • creștere economica de 7%, primul loc in UE28. • deficit bugetar de 2,8% din PIB (mai mic decat in 2016). • datorie publica de 36,4% din PIB (in…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Fiecare an il urmeaza pe celalalt . Fiecare proiect nou este o noua incercare. O noua abordare , mai multa munca și un altfel de politica . Unii o numesc evoluție, alții rebrenduire dar cei mai multi spun ca este mereu nevoie de ceva nou , de o schimbare in bine . Read More...

- In 2018, Cluj-Napoca e Capitala mondiala a matematicii. Inspectoratul Școlar Județean Cluj a lansat public astazi, 26.01.2018, evenimentul Olimpiada Internationala de Matematica 2018 (IMO 2018), in prezenta inaltilor reprezentanti ai co-organizatorilor evenimentului: Ministerul Educatiei Nationale si…

- Thomas K. Yazdgerdi, trimis special al Departamentului de Stat pentru problemele Holocaustului, a efectuat o vizita in Romania, dar si in alte tari europene. Scopul acestei vizite, a declarat el la o masa rotunda, a fost de a facilita si stimula, impreuna cu autoritatile din Romania, solutionarea unor…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Read More...

- Luni, 15 ianuarie 2018, orele 12.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita, Sala de Conferinte, va avea loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Nationale, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri.

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, 8 ianuarie la Cluj un document privind alinierea conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Read More...

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- RATBV S.A. aduce la cunoștința calatorilor faptul ca in perioada urmatoare mijloacele de transport in comun vor circula dupa un program special. Astfel, astazi, autobuzele vor circula dupa orarul corespunzator unei zile de duminica, dar ultimele plecari in curse vor avea loc la de la ora 21.00, dupa…

- La nivel national, cea mai recenta victima a rujeolei este un bebelus de sase luni din judetul Neamt, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. Read More...

- Primaria Mioveni a stabilit un program special de functionare a casieriilor pentru plata impozitelor si taxelor locale. Astfel, in ziua de 28 decembrie contribuabilii vor putea achita taxele si impozitele locale si dupa ora ...