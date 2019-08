Program special de activitate la Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi In consecința, orele libere aferente datei de 16 august vor fi recuperate prin inceperea programului de lucru cu publicul in zilele de 19, 20, 21, 26, 27 si 28 august 2019, de la ora 7.30. De asemenea, Serviciul de Stare Civila, din Piața Unirii, va avea program special de lucru in perioada 15 – 18 august 2019. Astfel, joi, 15 august, va fi inchis, iar in zilele de 16 si 17 august, intre orele 8.30 și 12.30, respectiv 8.00 și 12.00, vor fi inregistrate actele de deces. Atat sambata, 17 august, cat si duminica, 18 august, casatoriile vor fi oficiate conform programarilor stabilite. In ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

