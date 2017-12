PROGRAM REVELION 2018. Ce vedem la TV de REVELION 2018 Romania TV La Romania TV va fi cel mai tare chef! Va fi un super Revelion cu jurnaliști, analiști, politicieni, miniștri și vedete indragite. In primul rand, trebuie spus ca au fost peste 200 de invitați. Daniel Trifu, absolvent de Teologie, vine cu formația sa la Romania TV. Ioan Korpos, Corneliu Bichineț (PMP) care canta "Placinte pentru președinte", Petre Roman și soția, Carmen Harra care se dezlanțuie, Lidia Fecioru, Florin Iordache, Șerban Nicolae, Mihai Traistariu, Camelia Mitoșeru, Fuego, Stela Enache, Marcel Pavel, Florin Condurațeanu, Romica Jurca, Stela Enache, Victor Ciutacu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- 1. Friptura de curcan cu verdeata si vin Din acesta reteta, pe care am pus-o in practica de mai multe ori, iese o friptura foarte gustoasa si care se topeste in gura. Este si foarte simpla, nu trebuie decat sa amestecati ingredientele pentru bait si sa tineti carnea in amestec cateva ore sau chiar…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de câini de serviciu, vor fi gata sa intervina în noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Sunt multe tradiții și superstiții de Anul Nou, iar mulți romani le respecta cu sfințenie. De exemplu, se știe ca e bine sa mananci pește, ca sa te strecori prin noul an ca peștele in apa, sa porți lenjerie roșie ca sa ai noroc, sa faci galagie la miezul nopții ca sa alungi spiritele rele. Mai sunt…

- Revelion 2018. Se spune ca daca mancam peste la trecerea dintre ani "alunecam" mai usor printre necazuri. Pestele simbolizeaza abundenta si trebuie asezat intreg pe farfurii, altfel, spun superstitiosii, norocul se fragmenteaza. Nici strugurii nu ar trebui sa lipseasca din meniul de Anul Nou. Se…

- LOTO DE REVELION 2O18. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, Loteria Romana organizeaza doua trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Rio de Janeiro asteapta trei milioane de oameni la festivitatile de Anul Nou pe celebra plaja Copacabana, a anuntat miercuri primaria, informeaza AFP.In anii anteriori, au fost prezenti in jur de doua milioane de oameni care au urmarit focurile de artificii pe plaja, aproape toti imbracati…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera.

- CHIȘINAU, 27 dec — Sputnik. În preajma sarbatori de iarna, angajații Agenției pentru Protecția Consumatorilor i-au avertizat pe parinți sa verifice toate jucariile primite cadou de la Moș Craciun pentru a evita anumite situații de risc. Țineți cont de urmatoarele sfaturi:…

- Membrii gruparii teorirste ISIS au publicat un nou clip de propaganda, in care isi indeamna adeptii sa "vaneze" necredinciosii de Sarbatori. Clipul incepe cu o masina care intra in multime si cu un tren care deraiaza. Totodata, scrie The Mirror, imaginile sugereaza o explozie pe malul Tamisei,…

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara și consumarea anumitor alimente, despre care se spune ca aduc noroc.

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- Hans Klemm și-a petrecut Craciunul departe de țara natala. Aflat in București, ambasadorul SUA a fost surprins in timp ce se afla la cumparaturi. Reprezentantul Statelor Unite a declarat ca se pregatește pentru Anul Nou.Citește și: Apar primele FRICȚIUNI intre protestatari: Mesaj FURIBUND…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- Prietenii tai te-au desemnat si anul acesta sa te ocupi de petrecerea de Revelion, asa ca iti doresti sa iasa totul perfect. Ai pus la punct aproape toate detaliile si tot ce trebuie sa mai faci este sa gasesti un fotograf. La petrecerile de Revelion din anii trecuti nu ati avut un fotograf, asa ca...…

- ”Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei și ASR Principele Radu se vor afla la Savarșin de Craciun și Anul Nou. Toate cele patru surori ale Majestații Sale au dorit sa fie la Savarșin, alaturi de Custodele Coroanei, in acest final de an marcat de marea suferința a pierderii tatalui lor, Regele…

- Daca te-ai gandit sa iți petreci acest Revelion acasa, unde urmeaza sa inviți cei mai apropiați prieteni, cu siguranța ți-ai facut griji ca nu te vei descurca cu toate cheltuielile și pregatirile aferente. Trebuie sa faci și o curațenie generala pentru musafiri, trebuie sa faci și cumparaturi, trebuie…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- Omul de afaceri a adunat datorii de 35.000 de lei la intretinere si nici ca vrea sa le achite, fiind de acord ca locuinta sa fie scoasa la vanzare, pentru ca administratia blocului sa-si recupereze restantele, iar el sa poata incepe o noua viata. Citeste si Zi trista pentru Maria Constantin.…

- Nu se vor mai putea organiza proteste in Piața Victoriei, dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca va face acolo un targ. Iata cum justifica primarul Gabriela Firea organizarea targului chiar in locul care a devenit un centru al protestelor #rezist: „Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și…

- Iesenii care vor sa-si petreaca noaptea dintre ani intr-un local select dar care n-au reusit pana acum sa-si rezerve loc la unul dintre localurile iesene sau cei care inca nu s-au decis ce vor face de Revelion, mai pot alege din ofertele de pe ultima suta de metri. Majoritatea restaurantelor mari din…

- Veste buna pentru angajați! De Craciun și de Revelion vor avea cate patru zile libere. Ziua de 25 decembrie 2017 pica luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru se intampla…

- Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion, scrie Business Magazin.25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate…

- Zile libere de Craciun și Revelion, in 2017. Anul acesta, 25 decembrie 2017 pica intr-o zi de luni, iar a doua zi de Craciun e tot libera. Și cum ajunul este duminica, iar sambata era oricum libera, rezulta faptul ca angajații, cel puțin bugetarii, vor avea de Craciun o minivacanța de patru zile. Primaria…

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Una calda, una rece pentru Maria Constantin (31 de ani)! Despartirea de Marcel Toader (54 de ani) i-a adus contracte bune si bani frumosi. Dar iata ca artista nu mai face fata solicitarilor si a intrat in bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița in luna mai a anului viitor. La eveniment vor participa cel puțin 400 de persoane, iar realizatorul tv va avea grija ca totul sa fie bine pus la punct. La botezul Anastasiei va intreține atmosfera Adrian Minune dar și Jean de la Craiova. Liviu Varciu nu se gandește inca…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Anul trecut,…

- Adrian Cristea este cunoscut sub porecla de Bursucu si prezinta alaturi de Teo Trandafir emisiunea „Teo show”, de la Kanal D. Cei doi formeaza un cuplu de prezentatori care se bucura de un mare succes.

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! ZILE LIBERE 2017: 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere…

- Un nou sezon al emisiunii concurs „Roata Norocului“, prezentata Bursucu si Ana-Maria Baronschi, incepe duminica acesta, la Kanal D, in timp ce emisiunea „Asta-i Romania“ se muta intr-o alta zi a weekend-ului, in prime time.

- Din Pitesti la Cernauti/Sa tot stai si sa asculti/Cantec mandru romanesc/Cu care eu ma mandresc Vineri seara, vine, in direct, la Arges TV, un tanar foarte talentat, Ilie Caras, care s-a nascut la 31 iulie 1989, pe valea Siretului, in nordul Bucovinei, regiunea Cernauti, de…

- Maria Constantin, dezvaluiri interesante despre viața de dupa divorț. Artista și mama ei au fost invitate in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre amanunte mai puțin știute din viața vedetei. Mama Mariei Constantin a declarat ca nu se mai lasa afectata de lucrurile urate pe care le aude…

- Parca nu demult eram inca in plin sezon estival, insa timpul se rostogoleste rapid si au inceput deja rezervarile pentru Revelion. Mai mult, unele hoteluri si pensiuni din zonele turistice importante au anuntat deja ca au toate locurile de cazare ocupate de Anul Nou.

- Elena Merisoreanu s-a accidentat grav la un picior la aerobic si a suferit deja trei operatii! Pentru ca a ignorat sfaturile medicilor, nu s-a menajat si a purtat si tocuri, cantareata de muzica populara trebuie sa ajunga iar „la cutit”. „Da, am fost acum la domnul doctor si el cand mi-a vazut piciorul…