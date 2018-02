Program polițiști. Ministrul de interne infirmă informațiile Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public este "iresponsabil" si a aparut "din dorinta de manipulare". Mesaj iresponsabil



"Este un mesaj iresponsabil, pentru ca Politia trebuie sa ramana o institutie serioasa, o institutie care asigura un serviciu permanent, pentru ca acesta este specificul activitatii de Politie si nu numai al activitatii de Politie, acesta este specificul acestui minister. Ca si cum Politia ar fi o firma privata, ca si cum ne-am anunta intrarea in faliment, ca si cum am inchide si am pleca cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Violenta in scoliile din Romania a ajuns un fenomen ingrijorator. Fara paznici, cu profesori care nu au nici o legatura cu aceasta meserie, dar si cu elevi scapati de sub control, numarul cazurilor de agresiune in unitatile de invatamant e tot mai mare. S-a ajuns atat de departe incat parintii vin la…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l-a primit marti, 30 ianuarie 2018, pe ambasadorul agreat al Emiratelor Arabe Unite in Romania, dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. Seful diplomatiei romane a apreciat dinamica relatiilor bilaterale…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Un politist de la Simleu Silvaniei a fost agresat de un coleg, la o petrecere ce a avut loc marti, dupa bilantul anual al institutiei, fiind internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. 'A fost aseara o agresiune intre doi politisti de la Politia orasului Simleu Silvaniei.…

- Carmen Dan, omul de la care a pornit criza din Guvernul Tudose, a iesit învingatoare de la ședința Comitetului executiv al PSD! ,,Eu am facut ce trebuia sa fac&", a declarat aceasta, dupa ce s-a stabilit ca nu va pierde fotoliul de la Ministerul Afacerilor Interne.

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Romania apare pe harta marilor familii mafiote din Italia, conform unei anchete internationale care a scos la iveala cat de mult isi intinde influenta mafia italiana in toata lumea. Politia din Italia a reusit sa faca unele arestari de rasunet dupa ce au demobilizat o retea de trafic de droguri in care…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, vineri, ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este a tarii si a romanilor, 'nu este despre partide sau despre politicieni.' 'Eu cred sincer ca presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene este in…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Locuitorii Sectorului 6 pot transmite si online actele necesare reinnoirii contractului de inchiriere a locului de parcare de resedinta Serviciul Parcari din cadrul Administratiei Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 efectueaza, in aceasta perioada, prima inventariere din ultimii ani a locurilor…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Potrivit APADOR-CH, Victor Stanciu, in varsta de 60 de ani, a fost ridicat de acasa de doi politisti de la Sectia 19, dus la politie si agresat deoarece nu a vrut sa se legitimeze, iar cazul a ajuns la CEDO in 2013. O vecina l-a reclamat la politie pe Victor Stanciu pentru ca isi scosese pe holul blocului…

- Anul 2018 incepe cu vești bune pentru o mare parte a angajaților din Poliție. Peste 28.000 de politisti vor avea salarii mai mari incepand din 1 februarie. Dintre aceștia, la nivelul județului Salaj, peste 300 de cadre vor beneficia de majorari ale venitului lunar. Principala sursa de majorare o va…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azil politic in Madagascar, a declarat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3 . Diplomatul a explicat ca in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. „Nu a venit la noi ca…

- Aproape 2.000 de amenzi pentru nereguli in trafic au fost date de politisti in ultima zi din 2017 si in noaptea de Revelion si au fost retinute 200 de permise de conducere, potrivit informatiilor transmise, luni, de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 21 decembrie 2017, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prima videoconferinta nationala dedicata Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu prefectii, reprezentantii Consiliilor Judetene…

- Romania va asuma, pentru șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene, una din cele șapte instituții ale Uniunii. Inainte cu ceva mai mult de un an, tara noastra a demarat procesul de organizare a actiunilor, anuntand, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca a discutat cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu despre filmuletul controvesat, potrivit caruia anchetatorii sunt incompetenti, afirmand ca Politia este „chiar competenta” si ca ministrul Muncii a retras mesajul dupa ce a vazut ce contine.

- Mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, pentru absolventii scolilor de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne - decembrie 2018 Momentul de astazi, unic in viata dumneavoastra, este marturia faptului ca alegerea facuta in urma cu un an, aceea de a urma o cariera…

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Reacția MAI Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca au fost mobilizati peste 2.400 de angajati pentru funeraliile Regelui Mihai. "Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat pentru buna desfasurare a funeraliilor Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei aproximativ 1400 de politisti, peste 800…

- Ministerul Afacerilor Interne a luat toate masurile ce ii revin conform Protocolului incheiat intre Casa Regala și Guvernul Romaniei pentru organizarea funeraliilor Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei.Funeraliile Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei reprezinta un moment de o solemnitate…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunța ca au fost mobilizați peste 2.400 de angajați pentru funeraliile Regelui Mihai. „Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat pentru buna desfașurare a funeraliilor Majestații Sale Regele Mihai I al Romaniei aproximativ 1400 de polițiști, peste 800 jandarmi, aproximativ…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella. Ministrul agriculturii Petre Daea spune ca deocamdata nu exista nicio problema in tara noastra. Punctul national de contact…

- Ministerul Afacerilor Interne este pregatit pentru misiunile specifice sezonului de iarna. Anunțul vine dupa vizita fulger a lui Mihai Tudose la sediul MAI.Sambata, 09 decembrie a.c., la sediul MAI a avut loc o ședința de analiza privind stadiul pregatirilor pentru iarna, in condițiile avertizarilor…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata seara, in urma unei intalniri avute cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ca una dintre problemele discutate a fost legata de atacurile asupra politistilor, el spunand ca lucrurile sunt scapate de sub control si ca in niciun stat nu poti sari cu sabia…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- O profesoara din SUA a fost arestata dupa ce a fost prinsa de studenti ca lua droguri in sala de curs. Samantha Cox, 24 de ani, din Indiana, a fost arestata pentru posesiune de droguri, dupa ce studentii ei au filmat-o in timp ce se droga, potrivit nydailynews.com. …

- Un tanar din Iași și-a introdus aer comprimat in anus cu un pistol pentru ca ar fi vrut sa se racoreasca. Gluma l-a costat scump pe barbatul de 18 ani care a ajuns in stare grava la spital. Incidentul bizar este anchetat de Inspectoratul Teritorial de Munca Iași și de Poliție. Accidentul de munca a…

- Intrebat daca a discutat cu Carmen Dan despre faptul ca aceasta a gasit un dispozitiv de inregistrare in apartamentul in care locuieste, premierul a replicat: ”Nu am discutat, daca simtea nevoia ma suna”. ”Asa, ca sa o intreb ce mai gaseste domnia sa prin casa?”, le-a mai spus premierul jurnalistilor,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a sesizat Politia pentru demararea unei anchete, dupa ce a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare. Totodata, ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu. “Am…

- Verificarea activitatii de conducere a autovehiculelor MAI Ministerul Afacerilor Interne are în vedere înasprirea testarii psihologice si a verificarii cunostintelor tehnice pentru personalul care are în fisa postului activitatea de conducere a autovehiculelor MAI. În…