PROGRAM pentru depistarea precoce a CANCERULUI colorectal

Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia reamintește ca programul de screening pentru cancerul de col uterin continua in județul Alba, iar femeile cu varste cuprinse intre 25 și 64 de ani, care nu au contraindicații, pot beneficia de teste gratuite in Alba Iulia, Ambulatoriul cu cabinete de specialitate…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia reamintește ca programul de screening pentru cancerul de col uterin continua in județul Alba, iar femeile cu ... The post Teste screening gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin in Policlinica Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia și in alte…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la un workshop pe tema politicilor publice in domeniul cancerului pulmonar, ca, incepand cu acest an, va fi introdus un program de finantare a markerilor moleculari, care va permite stabilirea diagnosticului primar precis, precum si monitorizarea…

- Ministrul Sanatatii: „In acest an va fi introdus un program de finantare a markerilor moleculari in diagnosticul cancerului”. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a participat zilele trecute la un workshop dedicat cancerului pulmonar, prilej cu care a precizat ca, in Romania, anual, sunt diagnosticate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la un workshop pe tema politicilor publice in domeniul cancerului pulmonar, ca, incepand cu acest an, va fi introdus un program de finantare a markerilor moleculari, care va permite stabilirea diagnosticului primar precis, precum si monitorizarea…

- Femeile din satele judetului Suceava vor fi testate gratuit, luna viitoare, in vederea depistarii precoce a cancerului de col uterin. Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, dr. Liliana Gradinaru, a informat, ieri, ca este vorba despre o campanie de screening pentru ...

- Cercetatorii germani au descoperit un test revolutionar pentru depistarea cancerului de san. Este vorba despre o analiza de sange care poate spune cu o precizie mare daca boala si-a facut aparitia in organism. „Avem acum un test de sange care ne permite sa aflam daca exista un semn de boala sau daca…

- Luna viitoare, in mediul rural sucevean se va derula o campanie de screening pentru depistarea cancerului de col uterin prin efectuarea testarii Babeș-Papanicolau. Șefa Direcției de Sanatate Publica, medicul Liliana Gradinariu, a informat ca in comunitațile rurale din județ vor ajunge doua autospeciale…