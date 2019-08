Program modificat pentru autobuzele de pe o linie de transport a RAT BV Pe data de 1 septembrie 2019, Municipiul Brașov va fi gazda primului campionat mondial de atletism organizat vreodata in Romania. Date fiind importanța și amploarea unui asemenea eveniment, organizatorii au luat o serie de masuri ce determina buna desfașurare a competiției, RATBV S.A. adaptandu-și activitatea pentru a raspunde nevoilor de mobilitatea ale brașovenilor și ale celor care vor vizita orașul in ziua de 1 septembrie și in perioada premergatoare competiției. Avand in vedere faptul ca Poiana Brașov va fi gazda multora dintre competitorii și oficialii campionatului mondial de alergare de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

